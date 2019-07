CorSport | Elmas in dirittura di arrivo Secondo Ancelotti può diventare più forte di

CorSport : se non parte Rog non può atterrare Elmas : Il Corriere dello Sport sottolinea il delicato gioco di incastri del mercato del Napoli. Molte le posizioni ancora da coprire, ma altrettanti gli esuberi da sfoltire. Hysaj e Mario Rui prima di tutti. Sull’uno c’è l’Atletico, mentre il Torino sembra sempre più interessato a Mario Rui. E se non parte Rog non può atterrare Elmas, è la legge dei vasi comunicanti, per cui c’è bisogno di fare spazio per poterlo riempire di ...

CorSport : per Elmas manca solo la firma. È quasi fatta : Era quello di Elmas l’identikit tracciato da Ancelotti in conferenza stampa quando parlava di un nuovo Fabian Ruiz sulle cui tracce si stava muovendo il Napoli. Il Corriere dello Sport lo aveva scritto ieri e torna oggi sull’argomento. Il centrocampista quasi ventenne (compirà gli anni a settembre) è giovanissimo, ma ha già riempito il suo curriculum con 68 partite e 24 gol. Viene dipinto come un predestinato, gioca come mezzala, mediano, ...

CorSport : il nuovo Fabian di cui parla Ancelotti potrebbe essere Elmas : Nella conferenza stampa di ieri Ancelotti ha parlato di un “nuovo Fabian”. Il Corriere dello Sport avanza l’ipotesi che possa essere Elif Elmas. 20 anni a settembre, il centrocampista del Fenerbahce ha già una notevole esperienza: mediano, mezzala, trequartista,“ha piedi che sanno di zucchero filato” e una carriera davanti. È da un po’ che Giuntoli sta provando a ridurre le distanze con il club turco. Le sensazioni sono che si sia in dirittura ...

CorSport : Il Napoli offre 10 milioni per Elmas. Il Fenerbahce ne vuole 8 in più : Elif Elmas ha quasi 20 anni (li compirà a settembre) e in due stagioni al Feberbahce è riuscito ad imporsi con 68 presenze e 24 gol. È stato acquistato a 700mila euro e adesso può essere rivenduto a 20 milioni circa. Su di lui si è mosso in anticipo il Napoli, che lo segue da tempi non sospetti, quando ancora non era avvenuta l’esplosione calcistica del macedone. Lo ha seguito con i suoi osservatori, si è informato sulla sua serietà, ne ha ...

CorSport : La meglio gioventù di Ancelotti per il centrocampo : Elmas e Almendra : Nella corsa al rinforzo del centrocampo il primo nome nella lista della spesa compilata da Carlo Ancelotti è quello di Elmas, il diciannovenne del Fenerbahce e della Nazionale macedone. Ma, scrive la Il Corriere dello Sport, fa capolino un altro 19enne, Augustin Almendra, che torna prepotente sulla scena. Il talento del Boca e della Seleccion Under 20 incuriosisce Re Carlo che punta sulla “meglio gioventù” per sostituire Diawara. Musica per De ...

CorSport : le manovre del Napoli per il centrocampo. Elmas o a Veretout : Il Napoli è in cerca di un centrocampista e la trattativa per accaparrarsene uno potrebbe entrare nel vivo già questa settimana, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta per Eljif Elmas del Fenerbahce. Il club di De Laurentiis, che lo segue da molto tempo, potrebbe decidere di investire circa 15 milioni nel 19enne macedone. Intanto il Napoli ha già incassato il sì di Veretout, che vuole trasferirsi nella nostra città, di cui è innamorato. Su di ...

CorSport : I nomi per il centrocampo del Napoli. Da Elmas alla nuova idea : Seri : Il mercato del Napoli punta ai giovani talenti da crescere all’interno della squadra, per poi goderseli appena sbocciati, scrive il Corriere dello Sport. Uno tra questi è il macedone Eljif Elmas, quasi 20enne del Feberbahce, a cui il Napoli pensa da tempo per il centrocampo. “Un elegante ragazzino che sta per diventare uomo, un giocatore completo, che sa fare diverse cose, impiegato al centro della manovra ma spesso anche a sinistra” Il Napoli ...