Coppia ammazza un leone e la foto con il cadavere dell’animale finisce sui social

(Di sabato 13 luglio 2019) Sparare a un? Non è altro che una questione di soldi. In Sudafrica (e non solo) basta dedicarsi a quella che viene spesso definita come “caccia in gabbia”: gli animali vengono confinati in una zona recintata e messi a “disposizione” dei cacciatori, così che sia molto più facilere leoni, gazzelle, leopardi. Appassionati di questo genere di attività (se così si può definire) sono anche i coniugi Jacques e Martine A. Ladi loro due con unmorto, ucciso, ha fatto il giro della rete. Non sono stati loro a postarla ma l’agenzia che aveva organizzato la loro “caccia in gabbia”. Sufficiente affinché la catena francese Super U decidesse di non avere più niente a che fare con la. I due gestivano infatti un supermercato a Lione ma quando laha cominciato a circolare sono stati licenziati perché il loro stile di vita ...

