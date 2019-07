Clizia Incorvaia sul triangolo Francesco Sarcina-Riccardo Scamarcio | “Invenzioni senza

Sarcina rompe il silenzio : “Tradito da Clizia Incorvaia e Scamarcio” : Francesco Sarcina rompe il silenzio e parla per la prima volta del tradimento della moglie, Clizia Incorvaia, con Riccardo Scamarcio, il suo migliore amico. Quello che era un gossip, lanciato dal settimanale Oggi, si è presto trasformato in una verità, confermata anche dal cantante delle Vibrazioni. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sarcina ha parlato dell’addio a Clizia e del legame della moglie con ...