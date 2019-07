Ciclismo – Campionati Europei su pista Jrs U23 | splendido oro per Matilde Vitillo nella

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 - Davide Formolo : “Quando sono scattato non pensavo di poter arrivare sino alla fine” : Sul traguardo di Compiano è Davide Formolo ad alzare le braccia al cielo e conquistare la maglia tricolore di campione italiano nella prova in linea di Ciclismo su strada: l’alfiere della BORA-hansgrohe si impone per distacco con un’azione solitaria partendo a poco meno di 40 km dall’arrivo. Queste le prime parole a caldo del nuovo campione italiano a Rai Sport: “Tutte le squadre sono andate veramente forte, c’era ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 : le pagelle. Numero da campione per Davide Formolo - brilla anche Sonny Colbrelli : Davide Formolo ha conquistato la maglia tricolore a Compiano, vincendo in solitaria la prova in linea dei Campionati Italiani 2019 di Ciclismo. Al secondo posto si è piazzato Sonny Colbrelli, che si è imposta in volata nel gruppetto degli inseguitori, mentre il podio è stato completato da Alberto Bettiol. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dei Campionati Italiani 2019 di Ciclismo. Davide Formolo 10: un ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Davide Formolo conquista la maglia tricolore! Colbrelli e Bettiol completano il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Buona giornata. 16.11 Davide Formolo CAMPIONE ITALIANO! Vittoria in solitaria per Roccia, che con un attacco da fuoriclasse a 37 km dal traguardo va a conquistare la maglia tricolore. Secondo posto per Sonny Colbrelli, che vince la volata nel gruppetto degli inseguitori. Completa il podio Alberto Bettiol. 16.09 Ultimo chilometro! È fatta per Formolo. 16.07 Nel ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Davide Formolo in testa - nel gruppo inseguitori anche Fabio Aru e Alberto Bettiol! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Penultimo scollinamento della salita di Strela, 20” di vantaggio per Formolo sul resto del gruppo 15.44 Formolo mantiene 15” sugli inseguitori proseguendo nella sua azione solitaria a 19 km dal traguardo! 15.42 Nel gruppo inseguitori c’è anche Alberto Bettiol (EF Education First), ma la situazione è in continua evoluzione 15.40 Davide Gaburro (Neri Sottoli-Selle ...

Ciclismo – Alejandro Valverde show : il ciclista di Murcia si aggiudica i campionati di Spagna : Alejandro Valverde da applausi: il 38enne della Movistar si laurea campione di Spagna Alla vigilia della seconda grande corsa a tappe della stagione, i ciclisti si sfidano nei campionati nazionali. A pochi giorni dall’esordio al Tour de France, si stanno disputando delle sfide davvero interessanti. In attesa di scoprire chi sarà il nuovo campione italiano, intanto in Spagna si festeggia per la vittoria di Alejandro Valverde. Il ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Davide Formolo e Marco Tizza all’attacco - Fabio Aru all’inseguimento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Davide Formolo allunga nel tratto di discesa, si è formato un drappello di una decina di elementi all’inseguimento con 12” di ritardo 15.29 Formolo e Tizza transitano in cima alla salita di Strela con 7” su Aru e con 16” sul gruppo principale, ridotto ad una trentina di elementi 15.26 Proseguono gli attacchi nel gruppo principale, staccato di 21” ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : annullata la fuga - gruppo compatto nel settimo giro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 Giornata davvero caldissima e temperatura superiore ai 30°, una difficoltà in più per il gruppo… 15.14 Ritiro per Elia Viviani (Deceunick-QuickStep), il campione italiano dello scorso anno non aveva possibilità di difendere la maglia tricolore su un tracciato così impegnativo. 15.10 gruppo compatto! annullata LA fuga DOPO 182 KM! 15.08 SI STACCA PASQUALON MA ARRIVA IL ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Ciccone e Cattaneo all’attacco - gruppo in forte rimonta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 SI STACCA PASQUALON MA ARRIVA IL gruppo! MENO DI 30” PER IL QUARTETTO! 15.06 Gli attaccanti cominciano per la settima volta la salita di Strela con 50” di vantaggio sul gruppo principale, guidato sempre dalla Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 15.02 Sbaragli e Ravenelli raggiunti dal gruppo principale quando mancano 38 km all’arrivo 15.00 Aumenta ancora leggermente il ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : sei corridori all’attacco con 50” sul gruppo - c’è anche Ciccone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Nuovo passaggio sul traguardo di Compiano, il vantaggio degli attaccanti è di 50” quando restano ancora cinque giri da percorrere 14.40 Le squadre impegnate maggiormente nell’inseguimento sono sempre Neri Sottoli-Selle Italia-KTM e UAE Emirates. 14.36 Rimangono quindi al comando sei uomini: Giulio Ciccone (Trek Segafredo), Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec), ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : nove uomini al comando - c’è anche Ciccone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Gruppo decisamente allungato in questo momento, nelle posizioni di testa diversi uomini dell’Astana e della UAE Emirates 14:27 Comincia la salita e si staccano Busato, Bais e Battaglin. 14:23 Sei giri al termine, il distacco tra fuggitivi e gruppo è di 53”. 14:18 Situazione stabilizzatasi con i 9 al comando e il gruppo guidato dalla Neri dietro. 14:11 Si stacca Baldi, ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : quattro uomini in fuga - dietro attacca Ciccone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 Si stacca Baldi, restano in 9 in fuga: Busato (Androni Giocattoli Sidermec), Mattia Bais (Cycling Team Friui), Battaglin (Katusha Alpecin), Ciccone (Trek Segafredo), Cattaneo (Androni), Ficara (Amore e Vita), Ravanelli (Biesse), Pasqualon (Wanty), Fiorelli (Gragnano). 14:07 Sempre Neri KTM a tirare in favore di Visconti. 14:04 Sono in 10 ora al comando, il gruppo insegue a 47” ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : cinque uomini in fuga - il gruppo lascia poco margine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:36 Siamo ovviamente ancora in una fase di quiete, lo spettacolo inizierà negli ultimi giri con la salita di Strela che misura 5,1 km e presenta pendenze fino al 10%. 13:27 Concluso il primo giro del tracciato finale, il gruppo continua a guadagnare e ora si trova a 2’15” dagli inseguitori. 13:20 Il distacco si è stabilizzato intorno ai 3′. 13:15 Il plotone è sempre ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : cinque uomini in fuga - Bardiani a tirare il gruppo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:50 Continua la fase di stallo. 12:41 Il vantaggio dei fuggitivi inizia a calare, il gruppo vuole tenerli in pugno. 12:35 Insieme alla Bardiani nel gruppo tira anche la Neri KTM. 12:32 Ricordiamo che i ciclisti stanno percorrendo il secondo giro del circuito iniziale, poi si arriverà nel tratto conclusivo da percorrere 10 volte. 12:21 Situazione stabile, bisognerà attendere un bel po’ ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : cinque uomini in fuga - gruppo a 5’30” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:13 Continuano a guadagnare i fuggitivi che portano il loro vantaggio a quasi 5’30”. 12:07 Sempre Bardiani in testa al plotone a tirare. 12:03 Al passaggio sul traguardo il gruppo è distante 5’10”. 11:58 Sono ufficialmente in 5 al comando: Matteo Busato (Androni Sidermec), Giacomo Garavaglia (Colpack), Mattia Bais (Cycling Team Friuli), Enrico Battaglin (Katusha) e ...