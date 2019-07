Charles Leclerc F1 | GP Gran Bretagna 2019 | “Abbiamo fatto il massimo possibile oggi

Formula 1 – Ancora scintille fra Leclerc e Verstappen! La stoccata di Charles : “io le gare le vinco in pista” : Charles Leclerc rifila una netta stoccata a Max Verstappen alla vigilia del weekend di Silverstone: il pilota Ferrari torna sul controverso esito della gara del Red Bull Ring L’esito della gara del Gp d’Austria brucia Ancora. Charles Leclerc, al comando nelle fasi finali del Gp, è stato letteralmente mandato fuori pista da un sorpasso al limite del regolamento, eseguito da Max Verstappen che ha corso spedito verso il primo ...

Charles Leclerc - F1 Gran Bretagna 2019 : “Pronti a dare il massimo per ottenere il meglio possibile” : Charles Leclerc ha voltato pagina, almeno a parole. Il monegasco della Ferrari, reduce dal secondo posto amaro del GP d’Austria (nono round del Mondiale 2019 di F1), si è visto sfuggire di mano ancora una volta sul più bello la prima vittoria nel Circus e al volante della Rossa. Una prestazione alla guida di Grande qualità del pilota del Principato il quale, al di là del discusso episodio con l’olandese Max Verstappen (il vincitore), ...

Formula 1 – Ferrari - a Charles Leclerc brillano gli occhi : “Silverstone circuito iconico - è un privilegio essere qui” : Charles Leclerc non vede l’ora di scendere in pista a Silverstone: il giovane pilota della Ferrari pronto a misurarsi sullo storico tracciato britannico Archiviata la delusione per il secondo posto raggiunto in Austria, Charles Leclerc torna di buon umore in vista del Gp della Gran Bretagna. Il circuito di Silverstone del resto è uno dei preferiti di tutti i piloti di F1, tracciato nel quale si respira la storia del Motorsport. A ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Charles Leclerc - Sebastian Vettel e il delicato equilibrio delle gerarchie in rapido mutamento : A una settimana dalla chiusura del rocambolesco round austriaco la F1 riapre i battenti per avvicinarsi al GP di Gran Bretagna 2019, che chiaramente si disputerà sull’iconico circuito di Silverstone, il tracciato che ha ospitato la prima corsa in assoluto della storia del Mondiale (vinta dal nostro Nino Farina su Alfa Romeo). A differenza di quanto accaduto dopo le polemiche Sebastian Vettel – Lewis Hamilton post Montreal, la Ferrari ...

Quanto guadagna Charles Leclerc : stipendio e patrimonio del pilota Ferrari : Quanto guadagna Charles Leclerc: stipendio e patrimonio del pilota Ferrari La sua prima stagione in Ferrari non è neanche arrivata a metà ma il giovane pilota ha già conquistato tifosi e addetti ai lavori. Charles Leclerc: paragoni importanti “Leclerc mi ha ricordato Niki Lauda da giovane. Lauda era un gigante delle corse automobilistiche, è venuta da noi dopo una breve esperienza in BRM mentre personaggi come Alain Prost, Michael ...

Formula 1 - Chris Horner shock : “il contatto Verstappen-Leclerc? Era compito di Charles spostarsi” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato come fosse impensabile togliere la vittoria a Verstappen in Austria Chris Horner non nasconde la propria gioia per la vittoria ottenuta in Austria, un successo costruito in tutto e per tutto da Max Verstappen, partito malissimo ma poi riuscito a rimontare fino alla prima posizione. AFP/LaPresse Sotto accusa è finito il suo sorpasso su Leclerc, una manovra giudicata regolare dai Commissari di ...

Formula 1 – Charles - altro che ragazzino! Il post di Leclerc dopo la delusione dell’Austria è da vero signore [FOTO] : Leclerc oltre la delusione: il post social dopo la sconfitta al Red Bull Ring e la mancata sanzione a Verstappen è da vero signore La domenica di gara di ieri in Austria non ha avuto l’epilogo desiderato da Charles Leclerc. Il giovane monegasco della Ferrari, dopo una gara sempre in testa, si è visto ‘soffiare’ la vittoria a due giri dal termine del Gp d’Austria, per un sorpasso che ha fatto tanto discutere. La ...

F1 - GP Austria 2019 : Charles Leclerc e Max Verstappen - l’antipasto di un dualismo tra fenomeni che può segnare un’era : Uno è nato a Montecarlo il 16 ottobre 1997. L’altro a Hasselt (in Belgio) il 30 settembre 1997. Una differenza di appena 16 giorni tra i due. Di chi stiamo parlando, ovviamente, non c’è bisogno di specificarlo. Charles Leclerc e Max Verstappen. Due dei talenti più cristallini che la Formula Uno recente abbia visto, due campioni che stanno dimostrando il rispettivo valore volta dopo volta, due fuoriclasse che andranno a scrivere ...

Formula 1 – Leclerc come Vettel in Austria : Charles non ci sta - il gesto di protesta sul podio [VIDEO] : Leclerc non ci sta: il gesto di protesta sul podio del Red Bull Ring dopo la vittoria di Max Verstappen Domenica caotica ieri al Red Bull Ring: Max Verstappen si è aggiudicato il Gp d’Austria, ma solo diverse ore dopo la fine della gara ha avuto la conferma del suo successo. L’olandese della Red Bull ha festeggiato normalmente sul podio, consapevole però di dover attendere la decisione dei commissari, incaricati di valutare la ...

F1 - GP Austria 2019 : Charles Leclerc è l’uomo giusto per la Ferrari. Un talento puro su cui costruire i futuro (con una macchina all’altezza…) : Il GP d’Austria 2019 di F1 si è concluso con il controverso episodio della manovra che ha consentito all’olandese Max Verstappen di tornare al successo sulla sua Red Bull, interrompendo il dominio stagionale della Mercedes che aveva vinto fino a qui tutte le corse in programma. Il talentuoso tulipano ha però sfruttato anche una migliore strategia dal muretto che gli ha permesso di andare più lungo nel primo stint e poi recuperare ...

VIDEO F1 - il sorpasso di Max Verstappen su Charles Leclerc : ruota a ruota e contatto - nessuna penalità : nessuna sanzione per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vittoria del GP d’Austria (nona prova del Mondiale 2019 di F1) per lui e secondo posto per il ferrarista Charles Leclerc: questa la decisione dei giudici sul contatto al penultimo giro della corsa a Spielberg. Un pomeriggio in cui è accaduto di tutto, non solo per una gara ricca di spunti, ma anche per il post, tra dichiarazioni piuttosto secche delle scuderie concorrenti ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Austria 2019 : “Verstappen non è stato sportivo” : Charles Leclerc mastica amaro dopo la vittoria del Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno che gli è stata soffiata da Max Verstappen. Il contatto in curva 3 nel corso del 67esimo giro proprio non è andato già al monegasco della Ferrari che, nelle interviste post-gara non le manda a dire all’olandese reo, a suo dire, di mancanza di sportività nel momento dell’attacco. Mentre ancora la decisione della direzione gara non è stata ...

La nuova stella Ferrari - Charles Leclerc in 20 pillole FOTO GALLERY : Al Gran Premio dAustria 2019 Charles Leclerc ha ottenuto finalmente la sua prima vittoria in Formula 1. Un trionfo nellaria da tempo, che sarebbe arrivato già in Bahrain se non fosse subentrata la sfortuna. E, magari, anche nel suo Principato di Monaco dove, pur partendo dallultima posizione per un errore di strategia in qualifica, ha impressionato tutti facendo sorpassi dove nessuno aveva mai osato prima. Del resto, che Leclerc fosse un pilota ...