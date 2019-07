Cerimonia di chiusura Universiadi Napoli 2019 | ospiti | orario e biglietti

European Games di Minsk – Che onore per Letizia Paternoster - sarà portabandiera per l’Italia nella Cerimonia di chiusura : L’atleta italiana terrà in mano la bandiera tricolore nella cerimonia di chiusura agli European Games di Minsk Gli European Games si concluderanno questa sera al Dinamo Stadium di Minsk, dove alle 21 si terrà l’attesa cerimonia di chiusura di questa esaltante manifestazione. La portabandiera per l’Italia sarà Letizia Paternoster, la ciclista azzurra sfilerà con la bandiera tricolore capeggiando la nostra delegazione ...