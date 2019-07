Cercasi 35 mila artigiani in Sicilia

Cercasi baby sitter per gemelle a 4mila euro al mese : deve vestirsi ogni giorno da principessa : E' il sogno di tutte le bambine quello di essere una principessa . Per chi, nonostante l'età adulta, questo rimane un sogno da realizzare anche se non si è incontrato il principe, c'è modo di sopperire alla mancanza grazie a questo annuncio: Cercasi baby sitter disposta a lavorare vestita come una delle eroine Disney.

A Milano compositori Cercasi - la compagnia ha soggetto (di Rodari) - libretto e direttore d’orchestra. E fa un concorso per far scrivere la musica : AAA, giovani compositori cercasi. Requisiti: avere meno di 45 anni e aver letto C’era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari. O non averlo ancora letto, ma correre ai ripari e farsi ispirare dalla novella per comporre un’opera lirica. Il concorso è aperto da VoceAllOpera, compagnia milanese con piccolo budget e grandi idee. Dopo aver fatto cantare il Gianni Schicchi a tutti i politici italiani e aver messo in scena un Rigoletto travestito ...