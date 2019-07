Castelleone | bimbo cade dal terzo piano | è grave

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Valentina Dardari Il piccolo avrebbe raggiunto il balcone e scavalcato la ringhiera, perdendo poi l’equilibrio. Ancora da chiarire se i genitori erano presenti al momento del fatto Tragedia a, comune in provincia di Cremona, dove un bambino di poco più di due anni ha fatto un volo dalschiantandosi al suolo. Trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo, sarebbe in gravissimo pericolo. Il dramma è avvenuto in pochissimi minuti, senza dare il tempo ai genitori di rendersi conto di cosa stava acndo al loro bambino di soli due anni. Nella serata di venerdì 12 luglio, verso le 20,30, un bambino è caduto dalnel Cremasco, a. Secondo una prima ricostruzione i genitori del bambino, di origini senegalesi, si sarebbero allontanati dall’abitazione per fare delle commissioni. Dopo circa mezz’ora, al loro rientro a casa, avrebbero ...

qn_giorno : #Cremona #Castelleone Si arrampica sul balcone e precipita dal terzo piano: bimbo di 2 anni gravissimo - laprovinciacr : #castelleone Bimbo sfugge al controllo dei genitori e cade dal terzo piano - Cremona - Cremonaoggi : Bimbo di due anni cade dal terzo piano. E' successo a #Castelleone, è grave -