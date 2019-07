Capelli mossi in estate | come evitare l’«effetto nuvoletta»

vanityfair

(Di sabato 13 luglio 2019)gestire i: step 1I prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti anti-crespo per gestire iingestire i: step 2I prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti anti-crespo per gestire iinKerastase Discipline Bain Oleo-RelaxI prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti anti-crespo per gestire iinI prodotti ...

raegret : perché gli asiatici con i capelli ricci/mossi stanno benissimo??? li amo - alexkarevdrgdr : @Joowilsondrgdr Ti amo anch’io *la stringe al suo petto e le accarezza i lunghi e mossi capelli* No ma cosa dici, q… - Jiminwi94876199 : RT @moonfornamjoon_: allora. KIM TAEHYUNG. SINGULARITY CON LA VESTAGLIA ROSSO PASSIONE, I CAPELLI LUNGHI MOSSI. ALLORA. SENTI. DOBBIAMO SE… -