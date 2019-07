Caos procure Il pg della cassazione Fuzio anticipa l' addio alla magistratura

Caos procure - Fuzio anticipa le dimissioni : “Impossibile garantire funzionalità della procura generale della Cassazione” : Riccardo Fuzio anticipa la sua uscita dalla magistratura. Il procuratore generale della Cassazione doveva restare sino al 20 novembre, ma lascerà tra una settimana, il 21 luglio. Lo fa con “rammarico”, dopo aver constatato che “non sussistono le condizioni interne per garantire la piena funzionalità della procura generale” della Cassazione. La decisione è stata comunicata due giorni fa al Csm, al Ministero della Giustizia ...

Caos procure - il Csm : “Le intercettazioni tra Palamara - Ferri e Lotti possono essere utilizzate : captate in modo casuale” : Le intercettazioni fra Luca Palamara e i parlamentari Cosimo Ferri e Luca Lotti sono state captate in modo casuale e quindi possono essere utilizzate. Lo sostiene la Sezione Disciplinare del Csm nell’ordinanza con la quale ha sospeso il pm Luca Palamara, indagato per corruzione. “Nel caso di specie osserva il Collegio che le intercettazioni rilevanti per il presente procedimento devono senz’altro essere reputate casuali, non ...

Caos procure - il CSM sospende Luca Palamara : Il magistrato romano Luca Palamara, finito al centro dell'inchiesta per corruzione avviata dalla Procura di Perugia, è stato sospeso da ogni incarico.Lo ha deciso oggi il collegio disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha accolto la richiesta di provvedimenti contro Palamara avanzata dal procuratore generale Riccardo Fuzio, anche lui finito al centro dello scandalo per aver rivelato a Palamara i dettagli del procedimento ...

Caos procure - il Csm sospende Luca Palamara : Caos procure, il Csm sospende Luca Palamara Il pm è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. “Continuerò a difendermi nel processo”, commenta il magistrato. La decisione è stata presa dalla disciplinare per le vicende emerse nell'ambito dell'inchiesta di Perugia, dove è accusato di corruzione Parole ...

Caos procure - il pm di Roma Stefano Fava chiede il trasferimento a Tivoli o Velletri : Stefano Rocco Fava, pubblico ministero di Roma indagato a Perugia per favoreggiamento e rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto il collega Luca Palamara, ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di essere trasferito. In particolare Fava, autore di un esposto contro i colleghi Paolo Ielo e Giuseppe Pignatone, ha chiesto di essere destinato come giudice al tribunale di Tivoli o in alternativa di ...

Caos procure - pg della Cassazione Fuzio si dimette : andrà in pensione : Riccardo Fuzio si è dimesso. ?Il procuratore generale della Cassazione è stato stamani al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e...

Caos procure - il pg di Cassazione Riccardo Fuzio va in pensione anticipata : Caos-procure, Riccardo Fuzio lascia la magistratura con un anno di anticipo. Dopo il suo coinvolgimento nella vicenda di Perugia e nel caso che ha travolto Luca Palamara, il procuratore generale della Cassazione ha incontrato nella mattinata di giovedì 4 luglio il presidente della Repubblica, Sergio

Caos procure - spunta un altro nome : a cena con Pm Palamara anche Claudio Ranieri : Novità nell’inchiesta sul mercato delle nomine al Csm, dopo quello di Claudio Lotito spunta un altro nome legato al mondo del calcio, si tratta dell’ex allenatore della Roma Claudio Ranieri, amico di Luca Palamara. Come riporta ‘La Verità alle 21 circa di mercoledì 8 maggio è andata in scena una cena in onore del mister a casa di Agazio Loiero, ex ministro del governo Prodi, tra gli ospiti presente anche ...

Caos procure - Bonafede : via gattopardismo : 16.38 "Secondo un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, soltanto il 35% dei cittadini si fida della magistratura, il 10% non sa, il 55% dichiara di non fidarsi. Lo scandalo che ha investito il CSM ha peggiorato gravemente la situazione". Così il ministro della Giustizia,Bonafede,su Fb. Quindi sottolinea: ora serve "ripartire senza incertezze,tutti consapevoli della necessità di recuperare la credibilità e l'autorevolezza ...