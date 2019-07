Calciomercato | le ultime trattative | cessioni per Atalanta e Spal | sale il prezzo di Pogba

Calciomercato - le ultime trattative : tutte le ufficialità - mossa a sorpresa del Torino - novità al Genoa : ultime trattative di Calciomercato, le sessione estiva entra nel vivo. Non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C. Si muove la Salernitana, il club campano ha comunicato “di aver raggiunto l’accordo con il Crotone per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’93 Marco Firenze che ha firmato con il club granata un contratto triennale con opzione. La Societa’ comunica altresi’ di ...

Calciomercato - le ultime trattative : dall’Inghilterra ‘allontanano’ Pogba dalla Juve - ufficialità Inter e Samp : Il mercato italiano ed estero prosegue tra indiscrezioni ed ufficialità. Dall’Inghilterra ‘allontanano’ Pogba dalla Juventus. Secondo il Daily Mail, infatti, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved avrebbe comunicato a Mino Raiola, agente del centrocampista francese, che al momento sono altri gli obiettivi. L’Inter nel frattempo ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Ionut Radu dal Genoa. Il ...

Calciomercato MILAN NEWS/ Sogno Upamecano per la difesa - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ultime notizie: si sbloccano Veretout e Bennacer. Per la difesa piace Pezzella, ma il Sogno è Upamecano.

Calciomercato Inter News/ Marotta spiazzato su Lukaku! - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 12 luglio 2019: Ausilio non si aspettava il rialzo delò Manchester su Lukaku. Ante Rebic come alternativa, ultime notizie,

Calciomercato - le ultime trattative : svincolati per Parma e Verona - colpi di Atalanta e Cagliari : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, trattative caldissime pronte ad essere concluse entro le prossime ore. Si muove la Roma alla ricerca di rinforzi da regalare all’allenatore Fonseca, nelle ultime ore accordo Alderweireld, adesso serve l’intesa con il Tottenham, sempre per la retroguardia è vicino Mancini, si stanno valutando anche i nomi del centrocampista Agustin Almendra del Boca Juniors e dell’attaccante ...

Calciomercato JUVENTUS NEWS/ Mandzukic piace al Borussia - Pogba... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?

Calciomercato Inter news/ Domani la chiusura dell'affare Barella! - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, oggi 9 luglio 2019: Nicolò Barella ad un passo dalla squadra nerazzurra, Domani la fumata bianca definitiva.

Calciomercato Napoli : le ultime sul possibile arrivo di James Rodriguez : Calciomercato Napoli, le ultime sul possibile arrivo di James Rodriguez Dopo l’innesto di Manolas, al Napoli potrebbe arrivare un altro acquisto di spessore: il giocatore in questione è James Rodriguez, leader della nazionale colombiana, classe 1991 e reduce da due stagioni in prestito al Bayern Monaco. Dopo una serie di trattative, sembra quasi che la volontà di entrambe le società abbia trovato un punto di comune accordo. Con molta ...

Calciomercato - le ultime : Ramirez allo Spartak Mosca - ufficiale Joronen al Brescia e Toljan al Sassuolo : Non si ferma il Calciomercato. In particolar modo movimento in casa Sampdoria, sono previste per sabato mattina le visite mediche del difensore colombiano Jeison Murillo, l’ex Inter è atteso in Italia e dopo le visite raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro a Ponte di Legno, accordo raggiunto con il Valencia per 2 milioni in prestito e obbligo di riscatto fissato a 12: un’operazione da 15 milioni compresi i bonus. Pronto a ...

Calciomercato - le ultime trattative : Parma scatenato e Genoa attivo - ufficiale Marcano al Porto : ultime ore intense di Calciomercato, il punto sulle ultime trattative. Il difensore Marcano lascia la Roma dopo una sola stagione e torna al Porto. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club giallorosso. “Il difensore spagnolo passa al club Portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni”, con i giallorosso ha disputato 13 partite realizzando una rete, esperienza dunque poco fortunata. Salvatore ...

Calciomercato Juventus news/ Higuain resta? Il West Ham ci prova - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, Higuain potrebbe andarsene o rimanere a Torino, intanto il West Ham ha presentato un'offerta, ultime notizie,

Calciomercato Serie A - le ultime ufficialità : D’Alessandro alla Spal - cessione Bologna : Ancora altre ufficialità per quanto concerne il Calciomercato in Serie A, molto attive tra entrate e uscite la Spal e il Bologna. I ferraresi, in attesa di buone nuove sulla questione stadio, hanno ufficializzato D’Alessandro, con cui l’accordo era già stato raggiunto. L’esterno proveniente dall’Atalanta sarà il sostituto naturale di Lazzari, che dopo tanti anni ha lasciato i biancoazzurri per passare alla Lazio. Il ...

Calciomercato - le ultime trattative : nuovi arrivi in casa Verona - Lazio - Udinese e Brescia : Affari importanti chiusi negli ultimi istanti per quanto riguarda il Calciomercato. Il Verona ha chiuso per Alessandro Berardi, portiere classe ’91, che ha firmato fino al 2021. Porte girevoli anche in casa Brescia. Dopo settimane di trattative si è finalmente sbloccata la trattativa con il Copenaghen per Joronen, estremo difensore finlandese. Ufficialità anche per la Lazio: il nuovo acquisto si chiama Jony Rodriguez, è sbarcato ...