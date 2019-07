Calciomercato | le notizie del giorno – Nuovi acquisti per Atalanta e Verona | ritorno di

Calciomercato Inter News/ Icardi escluso dal ritiro - il comunicato! - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, le ultime notizie oggi 13 luglio 2019: Lukaku sempre più complicato, le ultime non sono positive. Dzeko l'alternativa...

Calciomercato - le notizie del giorno – I nomi per Parma e Verona - novità su Pogba - le trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di trattative in Italia e all’estero. Tante le indiscrezioni, i rumors e le ufficialità in questo 12 luglio. Le notizie più importanti di oggi. SI MUOVONO Parma, Verona E ATALANTA – Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, trattative caldissime pronte ad essere concluse entro le prossime ore. Si muove la Roma alla ricerca di rinforzi da regalare all’allenatore ...

Calciomercato MILAN NEWS/ Sogno Upamecano per la difesa - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ultime notizie: si sbloccano Veretout e Bennacer. Per la difesa piace Pezzella, ma il Sogno è Upamecano.

Calciomercato Inter News/ Marotta spiazzato su Lukaku! - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 12 luglio 2019: Ausilio non si aspettava il rialzo delò Manchester su Lukaku. Ante Rebic come alternativa, ultime notizie,

Calciomercato JUVENTUS NEWS/ Mandzukic piace al Borussia - Pogba... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?

Calciomercato Inter news/ Domani la chiusura dell'affare Barella! - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, oggi 9 luglio 2019: Nicolò Barella ad un passo dalla squadra nerazzurra, Domani la fumata bianca definitiva.

Calciomercato Juventus news/ Higuain resta? Il West Ham ci prova - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, Higuain potrebbe andarsene o rimanere a Torino, intanto il West Ham ha presentato un'offerta, ultime notizie,

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 10 luglio : Lukaku - blitz di Ausilio. De Ligt-Juve trattativa a oltranza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 21.30: Sky Sport riferisce di un blitz del d.s dell’Inter, Piero Ausilio a Londra per provare ad accelerare la trattativa per Lukaku del Manchester United. 14.40: Stando alla Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe offerto 12 milioni alla Roma per Dzeko. I giallorossi ne chiedono almeno 20. Parti ancora distanti […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 10 luglio: Lukaku, blitz di ...

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : De Ligt - trattativa a oltranza. Cuadrado in Cina ? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 19.30: Sky Sport fa il punto sul mercato della Juventus. Si tratta a oltranza con l’Ajax per De Ligt mentre Higuain, nonostante i cori di incitamento dei tifosi alla Continassa, resta in uscita. 17.35: Proseguono le indiscrezioni su un possibile approdo di Cuadrado in Cina. Lo Shanghai Shenhua dopo […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo reale: De Ligt, trattativa a oltranza. ...

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : Chiesa blindato - Cuadrado in Cina ? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 17.35: Proseguono le indiscrezioni su un possibile approdo di Cuadrado in Cina. Lo Shanghai Shenhua dopo El Shaarawy è in pressing anche sul colombiano 16.00: Dopo il presidente Commisso, anche l’allenatore Montella esclude la cessione di Federico Chiesa, grande obiettivo di mercato della Juve: “Il presidente è stato chiaro […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo reale: ...

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : Chiesa blindato - Bayern su Mandzukic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 16.00: Dopo il presidente Commisso, anche l’allenatore Montella esclude la cessione di Federico Chiesa, grande obiettivo di mercato della Juve: “Il presidente è stato chiaro sia privatamente che pubblicamente sul suo futuro e mi fa molto piacere. Federico è un calciatore forte che può crescere e lo farà ancora […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo reale: Chiesa blindato, ...

Calciomercato Napoli - ultime notizie : stretta finale per James e Elmas : Calciomercato Napoli, ultime notizie: stretta finale per James Rodriguez Il Napoli si prepara alla nuova stagione e lo fa allenandosi a Dimaro, dove la squadra è già in ritiro da Sabato 6 Luglio. Ancelotti è carico per la nuova stagione e questa volta vorrà insidiare la Juventus e contenderle il titolo fino all’ultima giornata. Il tecnico, allo stesso tempo, si aspetta rinforzi dal mercato. La squadra ha già un’ottima base ma ...

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : Perin verso il Benfica. Higuain resta ? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 14.45: Perin, in uscita dopo il ritorno di Buffon, ha molte offerte. Una delle più importanti arriva dal Benfica. I lusitani sono disposti a offrire 12 milioni per il portiere. La Juve ne chiede 15 con diritto di recompra. 12.15: L’Everton insiste per Kean. Dopo la prima offerta rifiutata, […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo reale: Perin verso il Benfica. Higuain resta ? ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 10 luglio : Dzeko - l’Inter offre 12 milioni. De Ligt-Juve trattativa a oltranza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 14.40: Stando alla Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe offerto 12 milioni alla Roma per Dzeko. I giallorossi ne chiedono almeno 20. Parti ancora distanti ma trattativa nel vivo. 13.20: Si tratta ad oltranza. La Juventus sta provando a smussare le richieste dell’Ajax e chiudere l’affare De Ligt entro il […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 10 luglio: Dzeko, l’Inter ...