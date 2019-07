Calciomercato Juventus | Mandzukic rifiuta il Borussia Dortmund | vuole il Bayern Monaco

lanotiziasportiva

(Di sabato 13 luglio 2019) Marioin uscita dalla: l’attaccante è corteggiato dal, ma preferisce tornare al.“powered by Goal”In attesa di definire nuovi suggestivi colpi in entrata, lalavora per trovare una sistemazione ai due attaccanti in esubero: Gonzalo Higuain e Mario, che non sembrano rientrare nei piani tattici di mister Sarri.Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, l’attaccante croato ha confermato l’interesse delnei suoi confronti: nonostante i primi contatti già avuti con la dirigenza, il giocatore non gradisce la destinazione giallonera.Il bianconero gradirebbe invece un ritorno al, dove ha già vissuto delle stagioni da protagonista: il classe ’86, che piace molto al presidente Uli Hoeness, aprirebbe dunque a una possibile trattativa con i bavaresi.Prima di ...

