Calciomercato Juventus | cessione vicinissima per Perin

Calciomercato Juventus : cessione vicinissima per l’azzurro - l’offerta c’è : Calciomercato Juventus: si sblocca la cessione di Perin, il Benfica fa sul serio per l’ex Genoa . Il futuro di Mattia Perin è sempre più lontano dalla Juventus. Il portiere della nazionale italiana, chiuso dall’arrivo di Buffon e dalla presenza statuaria del numero uno polacco Szczesny , ha molto mercato non solo in Italia ma […] More

Calciomercato Juventus - De Ligt non convocato dall'Ajax per possibile trasferimento : Era nell'aria da giorni, ora è proprio l'Ajax a far uscire allo scoperto la trattativa in corso per il suo gioiellino olandese. Come annunciato, infatti, dai lancieri di Amsterdam in una nota diffusa alla stampa, Matthijs de Ligt "non viaggia con il gruppo in attesa di un possibile trasferimento". Una notizia che appare come un' indiscutibile svolta nella lunga trattativa di Calciomercato impostata dalla Juventus per uno degli artefici ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic rifiuta il Borussia Dortmund : vuole il Bayern Monaco : Mario Mandzukic in uscita dalla Juventus: l’attaccante è corteggiato dal Borussia Dortmund, ma preferisce tornare al Bayern Monaco.“powered by Goal”In attesa di definire nuovi suggestivi colpi in entrata, la Juventus lavora per trovare una sistemazione ai due attaccanti in esubero: Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, che non sembrano rientrare nei piani tattici di mister Sarri.Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, ...

Calciomercato Juventus - Douglas Costa potrebbe restare in bianconero : Dopo i diversi arrivi (Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Demiral e quello probabile di De Ligt), la Juventus dovrà iniziare a pensare a cedere alcuni suoi giocatori in esubero per monetizzare e quindi per sistemare i conti della società, ma anche per ridurre una rosa che vanterebbe, con l'arrivo di De Ligt, 27 giocatori. Troppi, considerando che la lista Champions League prevede la registrazione di 23 giocatori per la massima competizione ...

Calciomercato Juventus : il clamoroso piano di Paratici per Icardi : Calciomercato Juventus: l’edizione odierna di Repubblica svela le strategie del piano di Paratici per soffiare Icardi all’Inter. Secondo il quotidiano “La Repubblica” e quanto riportato da Calciomercato.it, il Direttore Sportivo della Juventus Paratici è intenzionato ad attendere la parte finale del mercato estivo per mettere l’Inter spalle al muro e costringerla ad accettare una cessione […] More

Calciomercato Juventus : de Ligt terzo più 'caro' di sempre - per la A è già da record : Tormentone finito: il Calciomercato della Juventus è pronto a battere il colpo Matthijs de Ligt. Ieri il diciannovenne ha lasciato il ritiro dell’Ajax ed quindi pronto a trasferirsi a Torino. Ancora un mistero il giorno dell’ufficialità, qualcuno sussurra che già oggi o domani arriverà l’annuncio, altri fanno slittare tutto a settimana prossima. La sostanza, però, non cambia, il difensore è un nuovo giocatore dei Campioni d’Italia e si ...

Calciomercato Juventus - dalla Francia : preso Rafia - giocherà nell’Under 23 : Secondo ‘L’Equipe’, la Juventus ha chiuso per il giovanissimo trequartista Hamza Rafia, in scadenza col Lione. All’OL andrà un indennizzo.“powered by Goal”Tra Rabiot e Ramsey, sempre aspettando de Ligt, la Juventus pensa anche al futuro. In Francia sono sicuri: anche Hamza Rafia è un nuovo giocatore bianconero. Anche se giocherà non con la prima squadra, ma con l’Under 23.Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto ...

Calciomercato Juventus - dall’Olanda : “E’ fatta per De Ligt - 70 milioni all’Ajax” : Nuovi scenari per quanto concerne la Juventus e l’assalto a De Ligt. Dall’Olanda, infatti, danno l’affare per definito. E’ il ‘De Telegraph‘ a spiegare, sul suo sito internet, che l’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. Per lo stesso motivo, conferma il quotidiano olandese, il giovane difensore non partirà per il ritiro pre-campionato dell’Ajax. La Juve ha ...

Calciomercato Juventus - Buffon avrebbe rifiutato Manchester City e United : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa e successivamente partirà per la tourneé asiatica nella quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup. La dirigenza bianconera intanto prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per fare il definitivo salto di qualità soprattutto in Champions League. Si attende entro il weekend la possibile definizione della ...

Calciomercato Juventus : Pogba - i bianconeri avrebbero mollato la presa : Clamorosa svolta nel Calciomercato della Juventus per la trattativa Paul Pogba. Secondo il Daily Mail, che riporta la notizia attraverso il suo sito internet, i bianconeri si sarebbero sfilati dalla corsa al centrocampista campione del mondo del Manchester United. Il quotidiano britannico scrive che sarebbe stato Pavel Nedved a chiudere ogni tipo di contatto rivelando a Mino Raiola il desiderio di ritirarsi dalla lotta e lasciando così campo ...

Calciomercato Juventus - offerta shock : Kean dice addio? 3 cessioni in attacco! : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbe valutando la possibile cessione di Cancelo al Barcellona per far cassa e finanziare il colpo De Ligt. 60 milioni la possibile proposta del club blaugrana, […] More

Calciomercato Juventus : ufficiale una cessione. Il comunicato del club : Calciomercato Juventus: Romero va al Genoa in prestito. Si riporta di seguito il comunicato ufficiale del Genoa Footbal club, con il quale viene ufficilizzata la cessione del difensore argentino Romero a titolo temporaneo dalla Juventus : Calciomercato Juventus: ufficiale la cessione del difensore “Un incontro con i vertici dell’Associazione Italiana Calciatori rappresentata dal presidente Tommasi, […] More

Calciomercato Juventus NEWS/ Mandzukic piace al Borussia - Pogba... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?