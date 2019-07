Calciomercato Inter | Rebic nel mirino | all’Eintracht non bastano 30 milioni

Calciomercato Inter - Marotta su Lukaku : “sono ottimista” : “Ottimista su Lukaku? Sono ottimista su tutto”. E’ la battuta dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, a margine della conferenza stampa per l’amichevole contro il Lugano (Svizzera), ha parlato dell’Interesse con l’attaccante Lukaku, la trattative è in stato avanzato ma ancora non chiusa. Il dirigente Interista ha poi voluto ringraziare le autorità svizzere per il ritiro a Lugano: “Ci eravamo ...

Calciomercato : De Ligt più vicino alla Juve - ci sarebbero problemi per Lukaku all'Inter : Il centrale dell'Ajax Matthjis De Ligt sembra ormai ad un passo dalla Juventus. Le ultime indiscrezioni danno quasi per ufficiale il passaggio del fortissimo giocatore olandese ai bianconeri, che pagherebbero una cifra vicina ai 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore. Siamo ai dettagli, mancano da definire soltanto le modalità di pagamento. Lukaku si allontana dall'Inter Notizie opposte sul fronte Inter per ...

Calciomercato Inter - c’è la firma di Barella sul contratto : martedì partirà con la squadra per la tournée in Cina : Il nuovo centrocampista nerazzurro andrà a Lugano a salutare i nuovi compagni, martedì poi si aggregherà al gruppo per volare in Cina Nicolò Barella ha completato l’Intero iter che precede l’ufficialità di un’operazione, sostenendo le visite mediche e poi firmando il nuovo contratto con l’Inter. Il centrocampista italiano adesso è in viaggio verso Lugano, sede del ritiro estivo della squadra nerazzurra, dove ...

Calciomercato Inter – Il Manchester United spara alto per Lukaku : chiesti 83 milioni : Il Manchester United non intende fare sconti all’Inter per la cessione di Romelu Lukaku: i ‘Red Devils’ alzano il prezzo a 83 milioni Nelle ultime ore, il ds dell’Inter Piero Ausilio, si è incontrato con la dirigenza del Manchester United per discutere del passaggio di Romelu Lukaku in nerazzurro. L’Inter aveva intenzione di ammorbidire le richieste dei ‘Red Devils’ (si parlava di 75 milioni), ...

Calciomercato Inter - ripreso il cartellino di Radu : ma torna al Genoa in prestito : Dopo averlo ceduto al Genoa l’anno scorso, l’Inter ha ripreso il cartellino del portiere Ionut Radu. Rimarrà un altro anno in prestito al Grifone.“powered by Goal”Porte girevoli per l’Inter. In attesa di Barella, atteso alle visite mediche, il club nerazzurro ha ufficializzato un’altra operazione di mercato che riguarda il portiere Ionut Radu.Dopo essere stato venduto a titolo definitivo al Genoa l’anno scorso, ...

Calciomercato - le ultime trattative : dall’Inghilterra ‘allontanano’ Pogba dalla Juve - ufficialità Inter e Samp : Il mercato italiano ed estero prosegue tra indiscrezioni ed ufficialità. Dall’Inghilterra ‘allontanano’ Pogba dalla Juventus. Secondo il Daily Mail, infatti, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved avrebbe comunicato a Mino Raiola, agente del centrocampista francese, che al momento sono altri gli obiettivi. L’Inter nel frattempo ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Ionut Radu dal Genoa. Il ...

Calciomercato Inter - visite mediche in corso per Barella : il calciatore firmerà nel pomeriggio : Nicolò Barella si appresta a diventare a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. Dopo l’intesa tra i nerazzurri e il Cagliari sulla base di un prestito oneroso a 12 milioni con obbligo di riscatto a 25 e 8 milioni di bonus. Il centrocampista ha ultimato la prima parte di visite mediche e si è recato al Coni per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio è attesa la firma sul contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro. ...

Calciomercato Inter – Parla l’agente di Lautaro Martinez : “forte interesse del Barcellona. Sul rapporto con Icardi ammetto…” : L’agente di Lautaro Martinez ammette l’Interesse del Barcellona per il suo assistito dopo l’ottima Copa America: nessun contatto però con l’Inter Dopo l’ottima Copa America disputata, Lautaro Martinez è finito sul taccuino di diversi top club europei. Alberto Yaquè, uno degli uomini che cura gli Interessi del ‘Toro’, ha Parlato ad Olè dell’Interesse del Barcellona nei confronti del suo ...

Calciomercato - le trattative del giorno – I nuovi 11 di Verona e Lecce - Barella è dell’Inter : IL NUOVO 11 DELL’HELLAS Verona – Missione salvezza. Dopo una stagione di alti e bassi l’Hellas Verona è riuscito nell’impresa di conquistare la promozione nel campionato di Serie A dopo la lotteria dei playoff ben condotta, alla fine ha vinto la squadra con la rosa più attrezzata e che è uscita fuori con il passare delle giornate. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi anche nel campionato di Serie A, l’obiettivo è quello ...

Calciomercato Inter - Rebic il nome a sorpresa : alternativa in attacco : Ante Rebic potrebbe essere il nome a sorpresa nel mercato dell’Inter. Probabilmente ‘dipende’ dall’arrivo o meno di Lukaku.“powered by Goal”Ante Rebic è un nome sondato dall’Inter nelle ultime ore, probabilmente come alternativa in caso non arrivasse Romelu Lukaku. Lo riporta ‘Sky Sport’.L’attaccante croato, compagno di Nazionale di Brozovic e Perisic, sta ruotando attorno all’orbita ...

Calciomercato Inter - Barella è arrivato a Milano : Barella è appena arrivato a Milano. Questa la notizia che conferma l’acquisto del centrocampista da parte dell’Inter. Domani le visite mediche e la successiva ufficialità. Accordo tra Cagliari e i nerazzurri per 45 milioni di euro più bonus, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore, come confermato a Sky, ha anche ‘rifiutato’ un supplemento di vacanza, a lui dovuto visto che è stato ...