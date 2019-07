Calcio | Zinedine Zidane lascia il ritiro del Real Madrid per motivi personali

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) Colpo di scena (ma non troppo) alè costretto are ildella squadra di cui è allenatore per non meglio precisate ragioni. Il club della capitale spagnola non spiega ulteriormente quanto accaduto al tecnico francese, specificando soltanto che gli allenamenti del precampionato, in corso di svolgimento a Mont, in Canada, verranno ora seguiti dal suo vice, David Bettoni, fino al ritorno di. Le indiscrezioni che circolano fanno riferimento a un problema temporaneo, e che non mette dunque in pericolo la permanenza disulla panchina del, che gli ha finora dato grandi soddisfazioni: tre Champions League, una Liga, due Supercoppe Europee, una Supercoppa di Spagna e due Mondiali per club. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULfederico.rossini@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

