Calcio | Universiadi 2019 | oro al Giappone | strapazzato il Brasile L’Italia conquista il

Calcio - Universiadi 2019 : Italia-Russia 6-5 dcr. Gli azzurri rischiano la beffa ma la spuntano dal dischetto : Partita dai due volti quella andata in scena oggi per l’Italia del Calcio alle Universiadi: nella finale per il terzo posto gli azzurri superano la Russia ai calci di rigore per 6-5 dopo il 2-2 al 90′. Primo tempo dominato dall’Italia e chiuso sul 2-0, nella ripresa i russi trovano il pari in pieno recupero, poi l’Italia, che pure aveva sbagliato per prima dal dischetto, centra il successo e la medaglia di bronzo. Nel ...

Universiadi 2019 : l’Italia del Calcio è medaglia di bronzo : L'Italia del calcio si riscatta parzialmente aggiudicandosi la finale per il terzo posto. Battuta la Russia 6-5 dopo i calci di rigori con i tempi regolamentari che si erano conclusi sul 2-2 (gol di Zonta, Galeandro, Salamatov, Pogorelov). Dal dischetto decisivo il tiro di Strada che ha regalato la medaglia del terzo posto.Continua a leggere

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Attesa per la pallanuoto femminile - Alessia Russo d’argento nella ritmica - Calcio maschile di bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.11 calcio – Sbaglia Salamatov!!!! L’Italia vince la medaglia di bronzo!!!! Italia-Russia 6-5 dcr (2-2 al 90′)! 19.10 calcio – Strada segna il quinto tiro dell’Italia! 19.09 calcio – Segna anche Kirsanov. 19.09 calcio – Gol di Mercadante! 19.08 calcio – Sbaglia anche Kuftin! 19.08 calcio – Errore di ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia ad un passo dal bronzo nel Calcio maschile - attesa per la pallanuoto femminile. Alessia Russo d’argento nella ritmica! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18.18 GINNASTICA RITMICA – Alessia Russo è seconda nella finale di specialità del nastro! 17.57 VOLLEY – Finale per il bronzo: Russia-Francia 25-18 17.49 calcio – Parziali: Finale 5° posto: Ucraina-Corea del Sud 1-0. Finale 7° posto: Irlanda-Francia 0-1. 17.48 calcio – Fine primo tempo: Russia-Italia 0-2. 17.42 calcio – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia in campo per il bronzo nel Calcio maschile - attesa per la pallanuoto femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17.03 calcio – Scendono in campo Russia ed Italia per la medaglia di bronzo, è tutto pronto per il calcio d’inizio. 16.53 calcio – Tra poco in campo l’Italia, che si gioca la medaglia di bronzo. 16.45 TAEKWONDO – Semifinale a squadre: Cina Taipei -Polonia 16-3 16.36 TIRO CON L’ARCO – Il sudcoreano Lee batte 6-2 il russo ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Canada 5-2. Le azzurre chiudono al settimo posto : Chiusura con una bella vittoria per l’Italia del Calcio femminile alle Universiadi: le azzurre battono per 5-2 il Canada nella finale per il settimo posto andando in gol con cinque calciatrici diverse. In rete per le azzurre Ferrato, Glionna, Spinelli, Bonfantini e Goldoni, mentre le nordamericane vanno in gol con Bunker e Hinchliffe su rigore. Nel primo tempo Italia subito vincente grazie al gol di testa di Ferrato su assist di Bonfantini ...

DIRETTA/ Italia Canada Calcio femminile - risultato 4-1 - : che ripresa! - Universiadi - : DIRETTA Italia Canada: info streaming video e tv della partita di calcio femminile in programma oggi, per il 7posto alle Universiadi 2019 di Napoli.

DIRETTA/ Italia Canada Calcio femminile - risultato 2-0 - : che partenza! - Universiadi - : DIRETTA Italia Canada: info streaming video e tv della partita di calcio femminile in programma oggi, per il 7posto alle Universiadi 2019 di Napoli.

Calcio - Universiadi 2019 : l’Italia si arrende al Giappone in semifinale rigore fatali. Azzurri per il bronzo : L’Italia si è dovuta arrendere sul più bello alle Universiadi 2019, la Nazionale di Calcio maschile ha perso contro il Giappone per 8-7 dopo i calci di rigore (3-3 i tempi regolamentari) dicendo addio al sogno di qualificarsi alla finale per il titolo. I ragazzi di coach Arrigoni si dovranno accontentare di affrontare la Russia per conquistare la medaglia di bronzo nella competizione multisportiva riservata agli universitari di tutto il ...

LIVE Italia-Giappone 4-5 d.c.r. Calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : rigori in corso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:14 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 23.12 Un’Italia eroica non basta, il tredici si giocherà il bronzo con la Russia. Il Giappone, invece, sfiderà il Brasile nella finale per l’oro. 23.10 Palo di Vitturini, il Giappone è in finale! 23:10 Morishita segna. 23:09 Adesso si va ad oltranza. 23:09 ...

LIVE Italia-Giappone 2-3 Calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : 5' di speranza a Salerno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ 5′ DI RECUPERO! 87′ Aggressivo adesso il Giappone, che non vuole concedere il fianco. 85′ Corner da sfruttare per l’Italia! 83′ Morishita! Che occasione per il numero otto del Giappone, che trovatosi solo davanti alla porta, non trova il gol del vantaggio. 81′ Che carattere i ragazzi di coach Arrigoni! 79′ GOOOOOOOOOL!!!!!!!!!! VITTURINI ...

LIVE Italia-Giappone 1-3 Calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : Kaneko affossa gli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71′ Ungaro lascia il campo a Galeandro. 70′ Nakamura prende il posto di Kaneko nel Giappone. 68′ cartellino giallo per Hayashi. 66′ Arriva un calcio d’angolo per gli azzurri. 65′ Adesso è d’avvero dura! 63′ Kaneko trova il suo terzo gol alle Universiadi! Sinistro a giro pazzesco, che si spegne appena sotto l’incrocio dei pali! 60′ La ...

LIVE Italia-Giappone 1-2 Calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : Ogashiwa regala il vantaggio ai nipponici! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58′ Gol! Il Giappone passa in vantaggi con Ogashiwa, che all’interno dell’area ha trovato una rasoiata di destro imprendibile. 57′ Corner per il Giappone. 55′ Gran azione in difesa di Galli, che mura la conclusione di Yamahara. 53′ La squadra di coach Daniele Arrigoni ha concluso il gruppo B in prima posizione, superando il Messico (2-0) e l’Ucraina ...

LIVE Italia-Giappone 1-1 Calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : si ricomincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Corner per i nipponici. 48′ Gran intervento in difesa di Pogliano, che blocca il contropiede avversario. 46′ SI ricomincia! 22:04 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo! 22:01 Il match riprenderà tra pochi minuti, restate con noi per scoprire quale squadra raggiungerà il Brasile in finale. 21:57 I primi 45′ di gioco hanno mostrato una bella Italia, ...