Calcio | Sinisa Mihajlovic ha la leucemia | “Malattia in fase acuta ma si può guarire e

(Di sabato 13 luglio 2019) La conferenza stampa odierna diè stata una di quelle che non vorremmo mai ascoltare: il tecnico serbo del Bologna ha rivelato di essere affetto dallae che dalla prossima settimana inizierà le cure del caso per combattere la malattia e sconfiggerla. Alla stampa ha iniziato così il serbo: “Ho fatto alcuni esami dove si sono scoperte alcune anomalie che non c’erano qualche mese fa. Voglio essere chiaro. Prima di partire per il ritiro ho detto che avevo la febbre, ma convincere mia moglie che avevo la febbre era difficile, perché sono quarant’anni che non l’avevo. Quel giorno dovevo fare ulteriori esami alle 15, ed è venuta fuori la sentenza:. E ho preso una bella botta. Sono stato chiuso in casa a riflettere, piangere, ti passa tutta la vita davanti“.piange, ma una volta superato il comprensibile momento di ...

