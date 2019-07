oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) E’ ormai tradizione la “puntata” in Sardegna delche oggi e domani vive la sua quarta tappa di una stagione davvero ricca di appuntamenti sulla mitica spiaggia del, che in passato ha ospitato tantissimi eventi sia internazionali che nazionali, ultimo dei quali la terza tappa del campionato italiano della scorsa settimana, l’ennesima dimostrazione che da quelle parti non ci si ferma mai e che l’estate è una festa di divertimento e di sport. Come sempre il livello del torneo è elevato, con la presenza di diverse coppie che di solito sono protagoniste nel circuito tricolore e che utilizzano questi appuntamenti delcome trampolino di lancio e come occasione per prendere ritmo e fiducia, magari con un risultato di prestigio che, ottenuto in questo circuito, vale doppio. In campo maschile sono quattro le coppie che sulla carta ...

BeachVolleyITA : BPER Banca Beach Volley Tour 2019, Cagliari. Al Poetto si danno battaglia alcune delle migliori coppie del panorama… - enricospada2 : #BPERBeachVolleyTour BPER Banca #Cagliari #BeachVolleyball #beachvolley #Beabeacher Si disputa sulla spiaggia del P… -