Boom! | in Spagna Los Lobos vincono la cifra record di 6 689 700 euro In Italia il Nove

davidemaggio

(Di sabato 13 luglio 2019) Los- ¡Mentre inil pubblico appassionato di quiz ha seguito per mesi con entusiasmo la lunga partecipazione del “campioncino” Nicolò Scalfi a Caduta Libera, ed ora si sta appassionando con altrettanto interesse alle vicende de I tre forcellini in gara a Reazione a Catena, inle attenzioni del pubblico di “quizzaroli” sono tutte riservate a Los, la squadra che da ben due anni gareggia nel quiz ¡di Antena 3 stracciando qualsiasi. Il gruppo de “I lupi”, lo scorso 8 luglio, rispondendo correttamente alla domanda “Quale golfo del mar Baltico è situato tra la Svezia e la Finlandia?” (la risposta è Golfo di Botnia), è riuscito a portarsi a casa ben 4.130.000che, sommati alle vincite fatte precedentemente, porta alladi 6.689.700. Si tratta del montepremi di un gioco a quiz in assoluto più alto nella storia non solo della tv ...

iiltoffa : @SalvatoreCow @tw_fyvry Intanto a Boom in Spagna hanno vinto 6.700.000 euro - m_spagna : E mo’ chi glielo dice a #quellicompetenti ? #farsa goes on Quanto e per quanto ancora l’italiota si farà incarta… - ge_aldrig_upp : @tw_fyvry @Shinichi199E questo mentre in Spagna una squadra di Boom! vince in una sola botta QUATTRO milioni di eur… -