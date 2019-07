Bombe italiane all' Arabia | Di Maio annuncia lo stop

Cambiamenti climatici - Bombe d’acqua in aumento ma le città italiane non sono pronte ad adattarsi : Proprio nei giorni in cui il Nord Italia è colpito da violenti fenomeni meteo, con nubifragi e grandinate in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, sul sito del Politecnico di Torino appare uno studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, in cui viene messo in risalto l’aumento della gravità delle tempeste di pioggia estreme. “Soprattutto per gli eventi estremi di breve durata (le cosiddetta bombe d’acqua, ndr), le eterogeneità spaziali ...