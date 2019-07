Bologna | Mihajlovic lascia per problemi di salute | ' Ho la leucemia acuta'

Malattia Mihajlovic - il medico del Bologna non ha dubbi : “la leucemia si può combattere! Sinisa deve continuare le sue attività” : L’annuncio di Mihajlovic lascia tutti senza parole, ma le parole del medico del Bologna sono rassicuranti Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi in una conferenza stampa organizzata ad hoc, di aver scoperto di avere la leucemia. Un annuncio shock, che ha visto l’allenatore serbo cedere alle lacrime in un momento di forti emozioni. Una Malattia contro la quale Mihajlovic lotterà con tutte le sue forze, per sconfiggerla e tornare a ...

Malattia Mihajlovic - la Sampdoria al fianco dell’allenatore del Bologna : “Dopo pioggia viene sole. Forza Sinisa, lotta e vinci come sempre, come sai fare tu. La Sampdoria e i Sampdoriani sono con te”. E’ questo il messaggio su Twitter, citando le parole di Vujadin Boskov, della Sampdoria dove Mihajlovic ha militato da giocatore fra il 1994 e il 1998. Il tecnico nella conferenza stampa che è andata in scena pochi minuti fa ha confermato di essere malato, si tratta di una leucemia acuta, il ...

L’annuncio choc di Mihajlovic : ho la leucemia - ma la sconfiggerò. Il Bologna : Sinisa restrerà l’allenatore : L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. E' stato lui stesso ad annunciarlo in conferenza stampa al Centro Tecnico di Casteldebole, non riuscendo a trattenere la commozione. "Ho visto il direttore tecnico Walter Sabatini che stava peggio di tutti - ha esordito scherzando -, mi ha rubato la scena, e allora ho fatto di tutto per star peggio e riavere l'attenzione. Ho chiesto questa conferenza stampa per darvi la notizia per ...

Sinisa Mihajlovic ha la leucemia : Bologna si stringe attorno al suo mister : Sinisa Mihajlovic, visto l’esito dei primi esami clinici, sarà costretto a stare lontano dal campo per diverso tempo. Il tecnico

Bologna - Mihajlovic conferenza in lacrime : “Ho scoperto di avere la leucemia - non vedo l’ora di iniziare la battaglia e di vincerla” : Sinisa Mihajlovic in conferenza parla della malattia Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa del suo problema di salute: “Avevo chiesto riservatezza, mi dispiace che qualcuno abbia pubblicato la notizia per vendere 100-200 copie. Ho voluto fare questa conferenza stampa per spiegare come stanno le cose. Ho scoperto di avere la leucemia. Quando mi è arrivata la notizia ero in camera ed ho pianto tutta la ...

Mihajlovic : «Ho la leucemia - vincerò questa sfida». Sabatini : «Continuerà ad allenare il Bologna». Conferenza stampa in diretta : Sinisa Mihajlovic: «Ho la leucemia, so che la vincerò». Ma non abbandonerà la panchina del Bologna, contiunerà ad allenare. La notizia ha scosso il mondo del...

Bologna - Sabatini annuncia : “Mihajlovic resta il nostro allenatore” : Sabatini conferma Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna: “Preferisco lui agli altri anche se non è al massimo”.“powered by Goal”I problemi di salute non fermano Sinisa Mihajlovic, che resta ufficialmente l’allenatore del Bologna. La conferma arriva da Walter Sabatini, che spiega la natura della scelta societaria nella speciale conferenza stampa.Intervenuto ai microfoni dei giornalisti accanto a Mihajlovic, Sabatini ha ...

Bologna - dramma Mihajlovic : “Ho la leucemia - ma so che la vincerò” : Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, ha annunciato di essere gravemente ammalato: “Ho scoperto di avere la leucemia, ma la affronterò e vincerò”.“powered by Goal”La notizia arriva improvvisa e colpisce nel profondo tutti i tifosi felsinei e gli appassionati di calcio: l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic non sta bene a causa di un tumore. L’annuncio dell’ex difensore è arrivato nella conferenza stampa ...

Mihajlovic : «Ho la leucemia - so che la vincerò». Sabatini : «Continuerà ad allenare il Bologna». Conferenza stampa in diretta : Sinisa Mihajlovic, tutta la verità: la Conferenza stampa in diretta. La notizia dello stop improvviso, della scelta di abbandonare la panchina del Bologna per affrontare...

Mihajlovic : «Ho la leucemia - so che la vincerò». Sabatini : «Continuerà ad allenare il Bologna». Conferenza stampa in diretta : Sinisa Mihajlovic, tutta la verità. La Conferenza stampa in diretta: «Ho la leucemia, so che la vincerò». Ma non abbandonerà la panchina del Bologna,...

Sinisa Mihajlovic costretto a lasciare il Bologna per motivi di salute : Sinisa Mihajlovic lascia il Bologna per motivi di salute Sinisa Mihajlovic costretto a lasciare la squadra felsinea per gravi motivi di salute. Una doccia fredda per tutti. Il Corriere dello Sport ha anticipato la notizia rivelando che il tecnico dovrà stare lontano dai campi di calcio per sottoporsi a una terapia d’urto. La cosa, a quanto pare, sembra più seria del previsto. Su Sky Sport verso le 16 ci sarà la conferenza stampa di ...

Anche i tifosi del Bologna al fianco di Mihajlovic : parole speciali per l’allenatore rossoblu : La tifoseria del Bologna accanto a Mihajlovic: lo speciale striscione per l’allenatore rossoblu Tutto il mondo del calcio attende con ansia di avere un chiarimento ed una comunicazione ufficiale per quanto riguarda la situazione di Mihajlovic. L’allenatore serbo sembra esser pronto ad annunciare il suo addio alla panchina del Bologna a causa di problemi di salute che gli impediscono di proseguire la sua avventura in ...

Malattia Mihajlovic - lo striscione dei tifosi del Bologna : “mister non mollare” : “Sinisa non mollare, Bologna è con te”. E’ questo lo striscione affisso a Casteldebole quest’oggi dai tifosi del Bologna. Si tratta di un messaggio di sostegno nei confronti dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, nelle ultime ore è arrivata la notizia shock della Malattia dell’allenatore del Bologna, il tecnico comunicherà in conferenza stampa la necessità di doversi fermare per provare a vincere la ...

Malattia Mihajlovic - il Bologna alla ricerca di un nuovo allenatore : i nomi al vaglio [FOTO] : Paura, apprensione e preghiera per l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, nel cuore della notte la notizia shock che ha sconvolto non solo il Bologna ma tutto il mondo del calcio. L’allenatore dovrà combattere contro la Malattia, un male che l’ha colpito, entro le prossime ore comunicherà la necessità di fermarsi ed abbandonare la panchina del Bologna per concentrarsi sulla battaglia più importante. Sinisa ...