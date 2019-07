Bologna | dramma Mihajlovic | “Ho la leucemia | ma so che la vincerò”

lanotiziasportiva

(Di sabato 13 luglio 2019) Sinisa, in conferenza stampa, ha annunciato di essere gravemente ammalato: “Ho scoperto di avere la, ma la affronterò e vincerò”.“powered by Goal”La notizia arriva improvvisa e colpisce nel profondo tutti i tifosi felsinei e gli appassionati di calcio: l’allenatore delSinisanon sta bene a causa di un tumore. L’annuncio dell’ex difensore è arrivato nella conferenza stampa convocata nel pomeriggio di oggi nel centro tecnico di Casteldebole.“Ho convocato questa conferenza e ho chiesto riservatezza perché volevo dare io la notizia per primo. Non tutti l’hanno fatto, per vendere qualche copia in più, e mi dispiace. Purtroppo ho fatto degli esami dove si sono scoperte alcune anomalie rispetto a quattro mesi fa. Quando si è partiti per il ritiro avevo detto a tutti che avevo la febbre. È stato difficile. Ho ...

GoalItalia : Bologna, l'annuncio di Sinisa #Mihajlovic: “Ho la leucemia, so che vincerò” - JOVHNNY : RT @GoalItalia: Bologna, l'annuncio di Sinisa #Mihajlovic: “Ho la leucemia, so che vincerò” - florescerasus : RT @GoalItalia: Bologna, l'annuncio di Sinisa #Mihajlovic: “Ho la leucemia, so che vincerò” -