Bollette a 28 giorni | ricorsi respinti «Via ai rimborsi | da 30 a 50 euro»

Giustizia è fatta! Bollette a 28 giorni - ecco i rimborsi ai clienti : C’è una notizia che fa sicuramente piacere a migliaia di italiani. Soprattutto a coloro che spendono tanto in traffico mobile. Una sentenza del Tar ha infatti sancito che tutte le compagnie telefoniche dovranno restituire sotto forma di credito ai propri utenti i giorni che sono stati erosi in maniera illegittima dal giugno 2017. Da quando, ovvero, si è cambiata la modalità di fatturazione, introducendo quella a 28 giorni. Il motivo era ...

Cosa succede ora che sono stati respinti i ricorsi sulle Bollette a 28 giorni : La partita è chiusa. Vincono i consumatori, perdono le grandi aziende telefoniche. Sul campo c'era la questione delle bollette a 28 giorni, quelle famose 4 settimane invece che un mese su cui si giocava la fatturazione proposta dagli operatori e che, secondo le associazioni di utenti, era costata cara ai clienti. La battaglia era cominciata con il decreto fisco collegato alla manovra poi convertito con la ...

Bollette 28 giorni : rimborsi automatici ai clienti - la sentenza definitiva : Bollette 28 giorni: rimborsi automatici ai clienti, la sentenza definitiva L’argomento delle Bollette 28 giorni da parte degli operatori della telefonia fissa e mobile a danno dei consumatori è finito al centro di una controversia legale a cui, probabilmente, con la sentenza depositata oggi del Consiglio di Stato è stata messa la parola fine. Il meccanismo contestato è quello secondo cui per un periodo, tra il 2017 ed il 2018, le ...

Per le Bollette a 28 giorni ora scatta il rimborso : bocciati i ricorsi delle compagnie : Si chiude la partita dei ricorsi sul caso delle bollette a 28 giorni. Con il suo verdetto, il Consiglio di Stato dà ragione all’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) in merito all’obbligo di indennizzare i consumatori dei giorni che sono stati erosi con il sistema della fatturazione a quattro settimane. È questo il contenuto nei dispositivi delle tre sentenze emesse dal giudice amministrativo riguardo ai ricorsi presentati da ...

Bollette a 28 giorni - Consiglio di Stato boccia i ricorsi delle compagnie. Ora dovranno indennizzare i clienti : Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi delle principali compagnie telefoniche contro le decisioni del Tar relative ai rimborsi delle Bollette telefoniche a 28 giorni. La decisione, depositata oggi, era già stata presa in camera di Consiglio lo scorso 4 luglio e respinge l’appello principale delle compagnie e quello in via incidentale presentato dall’Agcom per bloccare la decisione di dimezzare le multe. I big delle ...

Le compagnie telefoniche dovranno rimborsare i soldi per il caso delle Bollette ogni 28 giorni : Le compagnie telefoniche che hanno applicato i rimborsi a 28 giorni per effetto della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto il loro appello dovranno ora restituire i ‘giorni illegittimamente erosi’ dal giugno 2017, quando cambiarono le contabilità dei mesi.La sentenza del Tar, oggi confermata, prevedeva inizialmente la ‘restituzione’ di questi giorni entro il 31 dicembre 2018, ma il ricorso delle ...

Bollette a 28 giorni - respinto il ricorso delle compagnie : scattano i rimborsi : Il Consiglio di Stato ha bocciato i ricorsi presentati da Vodafone, Wind Tre e Fastweb. Le associazioni dei consumatori...

Bollette a 28 giorni - il Consiglio di Stato ha deciso : obbligatori i rimborsi agli utenti : Gli operatori telefonici dovranno rimborsare gli utenti per aver applicato la fatturazione a 28 giorni. I cittadini si vedranno quindi restituire le cifre in più versate a causa delle Bollette con cadenza a 28 giorni anziché mensile. Ecco come avverranno i rimborsi e a quanto ammonteranno.Continua a leggere

Tlc - Bollette 28 giorni. Respinti ricorsi : 15.30 Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi delle compagnie telefoniche contro la fatturazione mensile delle bollette, anziché a 28 giorni, stabilita dall'Agcom. I gestori dovranno quindi indennizzare i consumatori per i giorni erosi con questo tipo di fatturazione. "Gli indennizzi devono essere automatici e immediati e prescindere dalle richieste degli utenti.Le compagnie telefoniche non hanno più scuse e devono adempiere alla ...

Rimborsi Bollette a 28 giorni : ricorso Tim bocciato - cosa accade ora : Rimborsi bollette a 28 giorni: ricorso Tim bocciato, cosa accade ora Era attesa e finalmente è arrivata. Stiamo parlando della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso Tim contro i Rimborsi bollette a 28 giorni. Vediamo di seguito in pratica cosa accade ora per i tantissimi clienti di questa compagnia telefonica. Se ti interessa saperne di più sulla portabilità numero fisso e cambio gestore, clicca qui. Rimborsi bollette: qual è la ...

Bollette a 28 giorni - meglio prendere il rimborso o un servizio extra? : (Foto: pixabay.com) Dopo i numerosi rinvii arriva una svolta nel caso delle Bollette a 28 giorni dei principali gestori di telefonia in Italia. Lo scorso 5 luglio il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Telecom contro le decisioni dell’Agcom, e ora le compagnie telefoniche dovranno attivare dei piani per rimborsare i clienti o attraverso un indennizzo monetario o attraverso altre forme e offerte. Nel frattempo ...

Bollette a 28 giorni - è arrivata la sentenza : cosa succede ora con i rimborsi : rimborsi più vicini dopo che il Consiglio di Stato oggi ha bocciato il ricorso presentato da Telecom contro la delibera...

Multe dimezzate alle compagnie telefoniche per le Bollette a 28 giorni : Le bollette telefoniche a 28 giorni tornano a far parlare. E non per gli attesi rimborsi dei consumatori. La palla è tornata in mano all’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), che ha dovuto rivedere le Multe contro Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, i quattro operatori telefonici richiamati a tornare alla fatturazione mensile. E si tratta di una correzione al ribasso. Le compagnie pagheranno a testa 580mila euro. Circa la metà del ...

Bollette a 28 giorni : offerte indennizzo - come avere la più conveniente : Bollette a 28 giorni: offerte indennizzo, come avere la più conveniente Le compagnie telefoniche hanno comunicato le modalità di rimborso relativo alla fatturazione delle Bollette a 28 giorni. come è ben noto, infatti, l’Autorità Garante per le Comunicazioni ha stabilito che gli operatori telefonici sono tenuti a rimborsare i clienti che da giugno 2017 alla primavera 2018 (per quasi 1 anno, dunque) si sono visti fatturare le Bollette ogni 28 ...