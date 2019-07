(Di sabato 13 luglio 2019) Durante una gara dei Campionati Europei Under 23 juniores, in corso di svolgimento in, il sedicenne lombardo è caduto ed è statoda un listello staccatosi dalla pista del velodromo. Illo ha passato dall'addome alla schiena, perforandogli il polmone sinistro e procurandogli una grave ferita alla coscia. Operato d'urgenza all'ospedale di Gand,è fuori pericolo.