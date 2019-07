Beach volley | World Tour 2019 Alba Adriatica Due coppie azzurre a caccia delle semifinali

Beach volley - Lupo e Nicolai chiudono al quarto posto il torneo cinque stelle di Gstaad : La coppia azzurra ha perso la finale per il terzo e quarto posto contro i brasiliani Evandro e Schmidt Si è concluso con un quarto posto il torneo cinque stelle di Gstaad per Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Il duo tricolore nella finale per il 3°-4° posto si è arreso al tie-break con il punteggio di 2-1 (16-21, 21-17, 15-12) ai brasiliani Evandro/Bruno Schmidt. Dopo aver vinto il primo set dunque i ragazzi di Matteo Varnier hanno ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. La vendetta di Brouwer/Meeuwsen : niente finale per Lupo/Nicolai : Inutile girarci attorno. Stavolta un po’ di delusione c’è perchè non più tardi di tre giorni fa Daniele Lupo e Paolo Nicolai avevano letteralmente demolito gli olandesi Brouwer/Meeuwsen nella prima gara del girone. La coppia ex campione del mondo sembrava in crisi, dopo un Mondiale anonimo e un paio di tornei al di sotto delle loro potenzialità ma il Beach volley è disciplina strana: basta poco per accendere la scintilla. E la ...

BPER Banca Beach volley Tour 2019 - Cagliari. Al Poetto si danno battaglia alcune delle migliori coppie del panorama nazionale : E’ ormai tradizione la “puntata” in Sardegna del BPER Beach Volley Tour che oggi e domani vive la sua quarta tappa di una stagione davvero ricca di appuntamenti sulla mitica spiaggia del Poetto a Cagliari, che in passato ha ospitato tantissimi eventi sia internazionali che nazionali, ultimo dei quali la terza tappa del campionato italiano della scorsa settimana, l’ennesima dimostrazione che da quelle parti non ci si ferma mai e che l’estate è ...

Beach volley - Europeo Under 20 Antalya. Windisch/Cottafava sanno solo vincere e sono agli ottavi. Scampoli/Varrassi passano dai 16mi : solo vittorie nella seconda giornata di gare dell’Europeo Under 20 di Antalya per l’ItalBeach con Windisch/Cottafava che volano agli ottavi di finale del torneo maschile e Scampoli/Varrassi costrette a pssaare dai sedicesimi a causa della sconfitta subita giovedì. In campo maschile arriva un bis di successi per Windisch/Cottafava che vincono in carrozza il loro girone. Gli azzurri battono non senza qualche patema 2-0 (21-18, 23-21) i ...

Beach volley - World Tour 2019 Alba Adriatica. Luca/Annibalini in mano draw. Oggi cinque coppie azzurre in campo : E’ pokerissimo Di coppie azzurre al via del Mainetti draw del torneo 1 stella femminile di Alba Adriatica che ha riportato il World Tour in Italia dopo sei anni di assenza. Alle quattro coppie italiane già inserite in tabellone principale si è aggiunto un quinto binomio proveniente dalle qualificazione. 2-0 (21-13, 21-18) le svedesi Lindström/Malmström. Luca/Annibalini Oggi affronteranno Si tratta di Luca/Annibalini che hanno vinto il doppio ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. MERAVIGLIOSI! Lupo/Nicolai in SEMIFINALE : piegati i polacchi nei quarti! : Gstaad chiama e Lupo/Nicolai rispondono presente. Un anno dopo il terzo posto del 2018, la coppia azzurra è ancora una volta in SEMIFINALE in uno dei tornei più importanti della stagione, il Major Series di Gstaad. Un risultato straordinario se si pensa che un mese fa la coppia azzurra era ancora ai box per l’infortunio di Lupo e ora, dopo il quinto posto mondiale, si trova a potersi giocare la possibilità di risalire sul podio di un Major ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad : Trionfo Lupo/Nicolai : demoliti Alison/Alvaro Filho e nei quarti ci sono i polacchi a sorpresa : Ancora quarti di finale, stavolta senza patemi, per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che completano la “vendetta” su Alison, battuto quattro volte su cinque da quando, nella notte di Copacabana, ha negato agli azzurri, in coppia con Bruno Schmidt, il titolo olimpico. La quarta vittoria contro il gigante brasiliano, stavolta in coppia con Alvaro Filho, per Lupo/Nicolai (2-0) arriva sulla sabbia di Gstaad nei quarti di finale del Major ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. Menegatti/Orsi Toth : un 17mo posto che brucia. Tra poco Lupo/Nicolai per sfatare il tabù Brasile : E’ un 17mo posto che brucia quello di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che escono sconfitte 2-0 dalle brasiliane Talita/Taiana Lima, coppia non certo di punta e un po’ “datata” del movimento carioca che elimina le azzurre nei sedicesimi di finale del Major Series di Gstaad. Un altro passo indietro, rispetto ai Mondiali, per il Beach volley azzurro, dopo l’eliminazione al primo turno di Rossi/Carambula nel torneo ...

Beach volley - World Tour 2019 Daegu. Europa contro Asia nel torneo 1 stella femminile in Corea : Sarà Europa contro Asia nel torneo 1 stella in programma a Daegu, in Corea del Sud riservato alle donne che va a completare una delle settimane più affollate della stagione del Beach volley. Non ci sono binomi italiani al via ma c’è comunque una nutrita rappresentanza europea con le russe Moiseeva/Syrtseva che recitano il ruolo di favorite. Attenzione anche alle due coppie austriache e alle rumene Vaida/Ordeanu, mentre tra i binomi ...

Beach volley - World Tour 2019 Alba Adriatica. Il circuito mondiale torna in Italia : domani le qualificazioni femminili sulla sabbia abruzzese : Ha provato anche il maltempo a rovinare questo momento storico per il Beach volley Italiano ma non c’è riuscito. Il World Tour torna in Italia dopo sei anni lunghissimi di assenza e sbarca in Abruzzo sulla bellissima spiaggia di Alba Adriatica per il torneo 1 Stella Offertevillaggi.com riservato alle donne. C’è tanta Italia in campo, a partire dalle qualificazioni dove sono due le coppie azzurre al via, entrambe formatesi per ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. Rossi/Carambula fuori al prino turno. Percorso accidentato per Lupo/Nicolai : Si ferma subito la corsa di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel Major Series di Gstaad. Un brusco stop che non compromette granchè nella corsa alla qualificazione olimpica della coppia azzurra (è comunque un Major Series in meno con tutto il suo carico di punti) ma che alla fine può essere compreso dal cambio di programma a cui è stata sottoposta la coppia italiana che, di fatto, due settimane fa stava preparando questo appuntamento e si è vista ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. Menegatti/Orsi Toth avanti - stop Lupo/Nicolai e Rossi/Carambula : Si chiude con il bilancio di due vittorie e due sconfitte per l’ItalBeach la prima giornata di gare nel Major Series di Gstaad. Dovranno passare dai sedicesimi di finale Paolo Nicolai e Daniele Lupo che, dopo la bella vittoria di stamani con Brouwer/Meeuwsen, subiscono la furia dei polacchi Fijalek/Bryl, grandi delusi di Amburgo, che dominano la finale del girone, vincono con un secco 2-0 (21-14, 21-16) e volano direttamente agli ottavi ...