Balle Spaziali | Marco Travaglio smonta tre fake news | è vero che l’emergenza rifiuti a

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : tutta la verità sul caso Sea Watch III e sulla capitana Carola Rackete : È vero che l’Europa, questa volta, aveva pronta la procedura d’infrazione contro l’Italia? E’ vero che il Decreto dignità ha provocato, chi dice 100, chi dice 500, chi dice 80mila, chi dice un milione di nuovi disoccupati? È vero che la decisione del Gip di Agrigento di liberare Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch III, vuol dire che è assolta e non ha commesso reati, oppure, che ha commesso reati, ma è stata ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : è vero che le Olimpiadi 2026 saranno un evento a costo quasi nullo? : E’ vero, come dice il segretario della Cgil Maurizio Landini, che nonostante il reddito di cittadinanza, la povertà in Italia è aumentata? E’ vero che, nell’ordine, le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026 saranno un affarone a costo quasi zero; che a mordersi le mani sono Roma e Torino che hanno rinunciato e che questo evento così benefico e balsamico come i Giochi invernali saranno senza oneri per lo Stato perché ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : “E’ vero che Lotti dopo lo scandalo Csm si è autosospeso dal Pd?” : E’ vero che Luca Lotti dopo lo scandalo del Csm e della Magistratura si è autosospeso da ogni attività con il Partito Democratico? E’ vero, come dice Salvini, che la miglior cura per l’economia italiana è quella di Trump? E’ vero come dice Renzi, rispondendo a Mario Monti, che il suo governo aveva addirittura ottenuto una crescita del Pil dell’1,8%, mentre oggi siamo al disastro, alla catastrofe e ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : “È vero che già Passera e Bersani volevano i minibot?” : E’ vero, come dice la Lega, che già Passera e Bersani volevano pagare i debiti della pubblica amministrazione con le imprese in minibot? E’ vero che le elezioni amministrative le hanno vinte tutti, compreso il Pd che esulta? E’ vero che a Gabicce Mare, nelle località turistiche dell’estate non si trovano lavoratori stagionali perché preferiscono prendere tutti il reddito di cittadinanza e starsene sul divano? E’ ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : “È vero che Toninelli blocca il progetto per spostare le grandi navi da Venezia?” : E’ vero, come dice Salvini, che Danilo Toninelli blocca con il solito “no” un bel progetto già confezionato per spostare le grandi navi da Venezia a Marghera? E’ vero che sul Tav ci sono novità perché finalmente si è scoperto che l’analisi costi-benefici del governo è farlocca? E’ vero che Roberto Fico ha dedicato la Festa della Repubblica del 2 giugno non agli italiani, i festeggiati, ma agli stranieri e ai ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : è vero che con vittoria di Lega e disfatta di M5S ha vinto anche il Pd? : E’ vero che con la vittoria della Lega e la disfatta del Movimento cinque stelle, ha vinto anche il Pd? E’ vero che, come ha detto Matteo Salvini, la fusione tra Fiat e Renault è una gran buona notizia per l’Italia? E che fine hanno fatto le grandi onde di cui ci hanno parlato i giornaloni nell’ultimo anno, come “l’onda nera” che minacciava di stritolare l’Italia con la rinascita del duce e ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : è vero che l’aumento dello spread fa aumentare i mutui sulla casa? : E’ vero che il crollo del Ponte Morandi a Genova con i suoi 43 morti ha ferito Luciano Benetton e ha ucciso suo fratello (Gilberto, morto a Treviso il 22 ottobre 2018, ndr), come domanda Francesco Merlo in un’intervista su La Repubblica? E’ vero che l’aumento degli ultimi mesi e settimane dello spread sta facendo aumentare i mutui sulla casa dei cittadini italiani? E’ vero, infine, che l’Unione europea ha ...