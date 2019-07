Automobilista bestemmia per la multa e ne prende un’altra da 102 euro per turpiloquio

huffingtonpost

(Di sabato 13 luglio 2019)to per aver lasciato l’auto troppo tempo in zona adibita al carico/scarico di merci, viene colto dalla rabbia e proferisce una. L’agente di polizia locale se ne accorge e lodi nuovo per ulteriori 102. Accade a Trieste. A riportare la vicenda è Il Gazzettino.L’altra mattina in pieno centro a Trieste, in piazza della Borsa, un triestino erastatoto dalla Polizia locale per aver lasciato l’auto in una zona adibita al carico/scarico di merci, ma per un tempo pare eccessivo rispetto alle reali motivazioni di lavoro.Il regolamento di polizia urbana, infatti, vieta lae ilin luogo pubblico. A raccontare la vicenda sui social è stato un parente delto, che ha condiviso una foto in cui il protagonista della curiosa vicenda mostra la

