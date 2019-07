Atletica | Universiadi 2019 | Italia senza medaglie nell’ultima giornata | Riccobon e Aouani

Atletica - Universiadi 2019 : niente medaglie per l’Italia nella penultima giornata - Perini firma il minimo per i Mondiali : Non arrivano medaglie per l’Italia dell’Atletica leggera nella penultima giornata delle Universiadi 2019, il miglior risultato è stato firmato da Lorenzo Perini che sui 110 metri ostacoli ha centrato il minimo per i Mondiali di Doha siglando il suo nuovo personale (13.46, migliorato di un centesimo il recente 13.47 di La Chaux-de-Fonds). Il 24enne lombardo si è messo in luce in semifinale, in finale si è fermato a 13.50 ad appena un ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : Setterosa in finale! Azzurri per sognare nell'Atletica - in campo le azzurre nella finale del volley! : 20.35 VOLLEY – Italia avanti 6-3 nel primo set! 20.30 VOLLEY – In campo le azzurre contro la Russia! 20.20 ATLETICA – L'ucraina Olha Korsun vince la medaglia d'oro nel triplo femminile con 13.90, suo record personale, argento alla portoghese Evelise Tavares De Veiga con 13.81, bronzo alla slovena Neja Filipic con 13.73. Sesta ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L'Italvolley maschile raggiunge la Polonia in finale! Attesa per l'Atletica : 16:20 ARCO – Si sta svolgendo la finale per il bronzo. 16:16 ARCO – Il russo Bulaev sconfigge il polacco Przybylski nella seconda semifinale del compound maschile. 16:14 VOLLEY – ITALIA IN finale! Demolita la Francia in tre set (25-16, 25-21, 25-18): gli azzurri si giocheranno l'oro con la Polonia. 16:06 TENNIS – Cominciate le ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell'Atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel salto con l'asta! Volley maschile in semifinale : La nostra DIRETTA LIVE termina qui, appuntamento con le Universiadi 2019 a domani. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 23:11 CALCIO – L'Italia si giocherà il bronzo con la Russia, la finalissima sarà Brasile-Giappone. 23.10 CALCIO – Palo di Vitturini, il Giappone è in finale! 23:10 CALCIO – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell'Atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel salto con l'asta! Volley maschile in semifinale - la Nazionale di calcio si gioca l'accesso in finale : 21:55 BASKET – Gli Stati Uniti conquistano l'oro, battuta l'Ucraina per 85-63. 21:48 calcio – Finito il primo tempo, Italia-Giappone 1-1. 21:40 calcio – Pareggia il Giappone! Kodama è bravo a sfruttare un cross al centro delizioso di Ogashiwa e va a segno con una rasoiata di destro imprendibile, 1-1 ora. 21:36 BASKET – A ...

Universiadi Napoli - Atletica : Bruni e Bogliolo doppio oro azzurro : Con la misura di 4.46, l'azzurra Roberta Bruni ha vinto la medaglia più preziosa nel salto con l'asta. Luminosa Bogliolo ha vinto invece la medaglia d'oro nei 100 metri a ostacoli, facendo fermare il cronometro a 12"79, a tre centesimi dal record italiano di 12"76 detenuto da Veronica Borsi.Per la spedizione azzurra alle Universiadi di Napoli si è arrivati a 13 medaglie complessive.Continua a leggere

Atletica - Universiadi 2019 : Italia da sballo - un oro tira l’altro. Roberta Bruni e Luminosa Bogliolo in trionfo a Napoli : Dieci minuti di fuoco per l’Italia dell’Atletica leggera alle Universiadi 2019, lo Stadio San Paolo di Napoli si infiamma per due ori vinti in rapida successione dai nostri portacolori. Ad aprire le danze è stata una strepitosa Roberta Bruni che si è imposta nel salto con l’asta superando 4.46 metri al terzo tentativo, annichilendo così la concorrenza della quotata statunitense Rachel Marie Baxter. La primatista Italiana ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell'Atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel salto con l'asta! : 20:37 ATLETICA – Buona prova anche per Orlando nel lancio del giavellotto maschile: l'azzurro chiude nono con il personale di 74.76. Vittoria al moldavo Mardare davanti al lituano Matusevicius e al cinese Ma. 20:33 ATLETICA – ANCORA OROOOOOOOOO!!! Estasi Italia NELL'ATLETICA! Bogliolo vince con ampio margine la finale dei 100m ad ostacoli ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Nell'Atletica Perini - Brazzale e Riccobon superano il primo turno - Ferrero bene nell'Heptathlon : 14.06 GINNASTICA RITMICA – Iniziata la qualificazione dell'Individuale All-Around Gruppo A – Rotazione 1. Nel gruppo B ci sarà l'unica azzurra in gara, Alessia Russo 14.02 BASKET – Aggiornamenti sulle partite in corso: nella finale del 5°-6° posto Germania-Canada 56-44; in quella del 6-7° Lettonia-Argentina 39-41; in quella del 9°-10° ...

Atletica - Universiadi 2019 : Bogliolo - Cestonaro e Lanciano avanzano nel giorno dell’oro di Folorunso : La giornata dell’Italia di Atletica leggera alle Universiadi 2019 è stata impreziosita dalla medaglia d’oro conquistata da Ayomide Folorunso sui 400 metri ostacoli con tanto di tempo di lusso (54.75, seconda azzurra di sempre). L’emiliana ha surclassato la sudafricana Zeney Van der Welt (55.73) e la norvegese Amalie Iuel (56.13). Samuele Cerro ha chiuso al sesto posto nel salto triplo con 16.25 distaccato dal dominatore azero ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell'Atletica! Nella pallanuoto doppia semifinale - nel volley le azzurre volano in finale! : 21.28 BASKET – L'Australia prova ad allungare e si porta sul 56-47 a due minuti dalla fine del terzo quarto sugli Stati Uniti Nella finale femminile. 21.25 volley – Italia in finale!! Le azzurre demoliscono l'Ungheria per 3-0 con i parziali di 25-15, 25-16, 25-16 e si qualificano per l'atto conclusivo di venerdì in cui affronteranno ...

Universiadi - Atletica ancora d'oro con Folorunso nei 400 ostacoli : Ayomide Folorunso ha vinto la medaglia d'oro, l'undicesima per l'Italia alle Universiadi, nei 400 ostacoli femminili col tempo di 54«74. Al traguardo, nel rinnovato stadio San Paolo...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell'Atletica - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Ora tocca a pallanuoto e volley : 20.15 PALLAnuoto – Italia-Francia 10-6 nel quarto di finale del torneo maschile. Italia-Giappone 7-3 nel quarti di finale del torneo femminile. 20.12 ATLETICA – A breve toccherà alla finale del giavellotto femminile, quindi alle prove del decathlon maschile. 20.10 CALCIO – Si chiude con una sconfitta per 1-0 il match tra Italia e Cina. Rete di ...

Universiadi Napoli 2019 – Atletica : fulmine Folorunso nei 400HS - l’azzurra vince l’oro e sfiora il record italiano : L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera Grande prestazione di Ayomide Folorunso all’Universiade di Napoli. L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera. Trema il record italiano ...