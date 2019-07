Astronomia | tra poche ore l’Eclissi della Luna del Tuono | il 16 luglio il nostro

Astronomia - osservare gli asteroidi attraverso l’”occhio di una mosca” : il telescopio Flyeye contro la minaccia di impatti sulla Terra [GALLERY] : Gli asteroidi contengono informazioni uniche sull’origine del sistema solare, ma rappresentano anche una potenziale minaccia per il nostro pianeta. Individuare gli asteroidi che minacciano la Terra è difficile in parte perché il cielo è molto grande. Ma gli insetti offrono una soluzione, avendo capito molto tempo fa come guardare in molte direzioni allo stesso momento. Ci sono oltre 20.000 oggetti vicini alla Terra (Near-Earth objects – ...

Astronomia : origini burrascose per gli oggetti Trans-Nettuniani : Gli oggetti Trans-Nettuniani (Tno) sono un gruppo di corpi celesti – di dimensioni intermedie tra pianeti e comete – protagonisti di uno studio appena pubblicato su Nature Astronomy (articolo: “Early formation of moons around large trans-Neptunian objects via giant impacts”). La ricerca, mirata ad indagare gli albori di questi oggetti e dei loro satelliti naturali, è stata condotta da un team di astronomi del Tokyo Institute of Technology e si ...

Astronomia : Solstizio d’Estate tra mito e scienza al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : Venerdì 21 Giugno, alle ore 15:54 di tempo universale (per l’Italia le 17.54), si verifica, nel nostro emisfero, il Solstizio d’Estate 2019. A Reggio Calabria, nel giorno più lungo dell’anno, il Sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.23: il “giorno” dura 14 ore e 49 minuti. Inizia così l’Estate astronomica. La definizione di Solstizio, “sole fermo”, potrebbe avere la sua origine non solo dall’osservazione del progressivo arrestarsi dell’altezza ...

Astronomia - la “Luna della Fragola” splenderà tra Giove e la supergigante rossa Antares [INFO] : Giugno sarà un mese pieno di possibilità per spettacolari osservazioni per gli appassionati di Astronomia e queste includono anche la luna piena del primo mese dell’estate, la Luna della Fragola. La luna piena del mese di giugno si è guadagnata questo nome per il fatto che si verifica nel miglior periodo dell’anno per la maturazione delle fragole, nonostante altri nomi alternativi siano Luna del Miele, Luna della Rosa o Luna del Sidro. Potremo ...

Astronomia : sonni tranquilli per il buco nero della Via Lattea : Si nasconde nel ‘cuore’ della Via Lattea, dove ha trovato le condizioni ideali per condurre una vita senza grandi scossoni, a differenza di tanti suoi simili: si tratta di Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio della nostra galassia, la cui serenità si deve all’influenza del campo magnetico situato nei suoi pressi. La scoperta, che getta nuova luce sulle differenze tra i buchi neri calmi e quelli attivi, è stata effettuata con ...

Astronomia : scoperte differenze tra il campo magnetico esterno e interno del Sole : Secondo una ricerca della University of Colorado Boulder, presentato in occasione del convegno della Società Astronomica Americana in corso negli USA, il campo magnetico esterno del Sole segue un ritmo diverso rispetto alla dinamo interna. I fisici Loren Matilsky e Juri Toomre hanno realizzato una simulazione al computer per studiare l’interno della nostra stella, paragonata ad una sorta di “pentola sferica di acqua ...

Astronomia : occhi puntati su un esopianeta extra large - partenza col “botto” per il gioviano caldo : occhi puntati su un esopianeta extra large che avrebbe preso una ‘scorciatoia’ temporale per raggiungere l’attuale stazza: il colosso in questione si chiama Ci Tau b, si trova a circa 450 anni luce di distanza dalla Terra nella costellazione del Toro e fa parte della famiglia dei gioviani caldi (Hot Jupiter). Il pianeta, che orbita intorno alla stella Ci Tau, è al centro di uno studio presentato ieri al 234° convegno dell’American Astronomical ...