Asteroidi | tra interesse scientifico ed economico | su Psyche 700 quintilioni di dollari

(Di sabato 13 luglio 2019) Vagano nello spazio interplanetario, testimoni silenti del nostro passato più remoto. Sono gli, tra gli oggetti celesti che più affascinano l’uomo non solo per ragioni scientifiche ma anche economiche: lo ha capito bene la Nasa che ha intenzione di esplorare nei prossimi anni l’asteroide16, tra i dieci corpi più grandi della fascia principale tra Marte e Giove., è composto principalmente di nichel e ferro, come il nucleo terrestre e il suo studio potrebbe rivelare importanti informazioni sugli albori del Sistema Solare. La comunità industriale – riporta Global Science – lo guarda con altrettanto, per via dei 700didi metalli preziosi, tra cui oro e platino, che sembrerebbero essere contenuti al suo interno. Una missione estremamente interessante sotto diversi punti di vista quindi, ma per la cui riuscita bisognerà ...

