Assunzioni al Ministero dei Beni Culturali | doppio bando entro la fine di luglio

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Uno dei principali concorsi attesi per l'anno in corso è quello previsto aldeie delle Attività. Numerose indiscrezioni sono state rilasciate in proposito dal sottosegretario Gianluca Vacca durante una conferenza stampa. I bandi in attesa per le prossime settimane, nello specificoil mese di, saranno due: il primo funzionale all'assunzione di figure non dirigenziali, il secondo relativo alla selezione di dipendenti con ruolo dirigenziale....

antoninobill : Concorso per presidi va avanti, Consiglio di Stato accoglie l’appello del Ministero - JohnHard3 : Concorso per presidi va avanti, Consiglio di Stato accoglie l’appello del Ministero - SignorErnesto : @TempiReali @ClaudioDurigon @CarloCalenda Ah! Consulenti!!!!!!!!!!! Lei ha scritto FUNZIONARI. La differenza la v… -