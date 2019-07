As | il Real Madrid dice no al prestito per James | sì al pagamento a rate 42 più bonus

As : Il Real Madrid apre al Napoli per James : sì al pagamento a rate (42 più bonus) : Come confermato dal presidente De Laurentiis James Rodriguez resta un obiettivo fondamentale del Napoli. Ma il presidente non ha intenzione di cedere a tutte le pretese del Real a punta se non ad abbassare il prezzo quanto meno a suddividerlo. 42 milioni, ma con un prestito adesso e il riscatto a giugno 2020 era l’ultima offerta fatta ai Blancos per il colombiano. Da Madrid arrivano aggiornamenti sulla trattativa Il presidente del Real ...

Lutto in casa Real Madrid - tristezza per la morte del fratello di Zidane : Farid non ce l’ha fatta : Il club blanco ha annunciato la morte di Farid Zidane, deceduto nella giornata di oggi a causa di un cancro che stava combattendo da tempo Zinedine Zidane piange la scomparsa del fratello Farid, deceduto nella giornata di oggi a causa di un cancro contro cui stava combattendo da tempo. Ad annunciare la morte del congiunto dell’allenatore francese ci ha pensato il Real Madrid, con una nota ufficiale: “tutto lo staff della prima ...

Real Madrid - Zinedine Zidane lascia l'allenamento "per motivi personali". L'inquietante comunicato : Ieri Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro precampionato del Real Madrid in Canada per «motivi personali», così si legge sul comunicato diramato dal club spagnolo, «fino al suo ritorno, le sessioni di lavoro saranno guidate dal secondo allenatore, David Bettoni». Una nota secca, poche parole che ali

AS : De Laurentiis pronto a pagare i 42 milioni al Real Madrid per James - ma a giugno 2020 : As riprende tra le ultime di mercato anche la trattativa tra il Napoli e il Real per James Rodriguez che sta diventando il tormentone di questa sessione. Tutto è in fase di stallo secondo il portale spagnolo dal momento che il Real non ha intenzione di cedere dalla richiesta di 42 milioni che De Laurentiis ha più volte dichiarato eccessiva. «James vuole il Napoli ma costa troppo» Ma ci sono delle novità che potrebbero portare ad una rapida ...

Calcio : Zinedine Zidane lascia il ritiro del Real Madrid per motivi personali : Colpo di scena (ma non troppo) al Real Madrid: Zinedine Zidane è costretto a lasciare il ritiro della squadra di cui è allenatore per non meglio precisate ragioni personali. Il club della capitale spagnola non spiega ulteriormente quanto accaduto al tecnico francese, specificando soltanto che gli allenamenti del precampionato, in corso di svolgimento a MontReal, in Canada, verranno ora seguiti dal suo vice, David Bettoni, fino al ritorno di ...

Real Madrid - Zidane lascia il ritiro : il motivo : Il Real Madrid si prepara per la prossima stagione, l’intenzione è riscattarsi e la dirigenza ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella, per questo motivo sono stati piazzati colpi veramente importanti per una prima parte di calciomercato veramente stellare. Nel frattempo l’allenatore Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro dei Blancos per motivi familiari, la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto su James Rodriguez : “pronti ad un sacrificio ma il Real Madrid…” : “Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. I ‘blancos’ devono considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di sbilanciarsi così sul futuro del colombiano. “Ho letto tante baggianate –aggiunge De ...

James Rodriguez al Napoli - ultimatum del Real Madrid : vuole 42 milioni : Il Real Madrid manda un ultimatum al Napoli nell’affare James Rodriguez: chiede 42 milioni di euro subito per il trasferimento definitivo.“powered by Goal”La telenovela estiva in casa Napoli si chiama James Rodriguez: il talento colombiano ha già fatto sapere il suo gradimento sulla destinazione azzurra, ma il Real Madrid continua a fare muro e manda ora un ultimatum alla dirigenza partenopea.Secondo quanto riferito da ‘Sport’, ...

Pogba-Juventus - svolta inattesa : il Real Madrid si tira fuori dall’affare? : Pogba-Juventus, affare complicato anzi complicatissimo, ma che nelle ultime subisce uno sviluppo inatteso. Il Real Madrid, stando a quanto raccolto da AS, sarà costretto a tirarsi fuori dalla trattativa, lasciando di fatto strada libera alla Juve. Pogba-Juventus, il Real si tira fuori? Le ultimissime Il quotidiano spagnolo spiega come la cifra richiesta dallo United per […] More

De Laurentiis : «Su James non vogliamo cedere alle ingiuste richieste del Real Madrid» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis inaugura una rubrica a Radio Kiss Kiss in diretta dal ritiro azzurro di Dimaro. La rubrica si chiamerà ‘Il calcio che vorrei’: Entusiasmo a Dimaro, a Napoli e all’estero «L’entusiasmo a Napoli non è mai mancato» Che ritiro è? «Un ritiro molto tranquillo e sereno come si addice a un ritiro. Tutti concentrati e pronti a dare il meglio di sé. Sabato avremmo il primo incontro con ...

L’uomo del giorno – Hugo Sanchez - grande bomber del Real Madrid : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, oggi è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio, in particolar modo è il compleanno di Hugo Sanchez, bomber del passato con la maglia del Real Madrid. Inizia la carriera con la maglia del PUMAS, poi una breve esperienza con il San Diego Sockers. Poi due grandi chiamate, prima quella dell’Atletico Madrid, poi quella ...

Real Madrid – Malore durante la presentazione - Eder Militao troppo emozionato : “non riesco a rispondere” [VIDEO] : Malore durante la presentazione: Militao costretto a lasciare la sala stampa del Real Madrid Si è tenuta oggi al Bernabeu la presentazione del nuovo giocatore del Real Madrid: Eder Militao, reduce dalla vittoria in Copa America col Brasile, ha risposto alle domande dei giornalisti raccontando le sue sensazioni per la nuova avventura al Real. Un momento di fortissima emozione per il difensore brasiliano, che ha accusato un Malore che lo ha ...

Real Madrid - shock alla presentazione di Éder Militão : malore per il calciatore [VIDEO] : Eder Militao è stato tra i primi colpi messi a segno dal Real Madrid. Il 21enne centrale brasiliano prelevato dal Porto per 50 milioni è stato presentato oggi ai media: “E’ un giorno molto speciale per me, per la mia famiglia. Arrivo nel miglior club del mondo. Non mi piace perdere e mi aspetto sempre il meglio da me. Sono molto competitivo”. Poco prima della chiusura della conferenza, Militao ha accusato un malore che ...

Calciomercato Roma - occhi puntati in casa Real Madrid : nei prossimi giorni l’incontro per Mariano Diaz : Il club giallorosso ha messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane Obiettivo importante per la Roma, che ha messo nel mirino Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. Dopo l’incontro avvenuto negli scorsi giorni tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore, a breve ne verrà organizzato un altro per compiere ulteriori passi verso la chiusura dell’accordo. Il confronto ...