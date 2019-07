Articolo Uno | a Roma l’Assemblea nazionale | ricostruire la sinistra partendo dal lavoro

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) Si è svolta al’AssembleadiUno. L’evento, intitolato “Diventare l’alternativa“, ha messo al centro la questione delda sicurezza e salario minimo. Ilè vita, non è morte lo slogan, che riassume l’esigenza di contribuire al miglioramento del mercato creando un contesto che permetta condizioni sostenibili. Sul tema della sicurezza si è concentrato l’intervento di Ciccio Brigati, che ha ricordato Cosimo Massaro, il collega recentemente scomparso. Solo nel 2018 ci sono stati 1.133 morti sul, un dato che muove la battaglia diUno per introdurre il reato di omicidio sul, aumentare le ispezioni e incentivare gli investimenti delle imprese sulla sicurezza attraverso vantaggi fiscali. Fondamentale è secondoUno il salario minimo, per un’uscita il più possibile rapida ...

