Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo 2019 | Muhammad e Song vincono a Chamonix | italiani

(Di domenica 14 luglio 2019) A(Francia) si è disputata una tappa delladeldi, spazio a speed e lead. Di seguito tutti i risultati della giornata in terra transalpina. SPEED (MASCHILE) – L’indonesiano Alfiansorprende tutti e vince contro ogni pronostico sconfiggendo il cinese QiXin Zhong in finale mentre il terzo posto è tutto del russo Vladislav Deulin che ha avuto la meglio sull’ucraino Danyil Boldyrev. Al francese Bassa Mawem basta il settimo posto per restare in testa alla classifica generale con 29 punti di vantaggio su Deulin. Nessun italiano qualificato al tabellone a eliminazione diretta: Gian Luca Zodda 26esimo, Ludovico Fossali 32esimo, Marcello Bombardi 64esimo, Francesco Vettorata 73esimo, Stefano Ghisolfi 82esimo, Michael Piccolruaz 95esimo. SPEED (FEMMINILE) – Magia della cinese YiLingche in finale approfitta della ...

