Antartide | è record di scioglimento dei ghiacci

Antartide - scioglimento dei ghiacci record : in 3 anni persa area più grande del Messico : Grazie all'analisi di immagini satellitari una ricercatrice della NASA ha dimostrato che in Antartide è in atto un catastrofico processo di scioglimento dei ghiacci, iniziato nel 2014. Fino ad allora negli inverni australi il ghiaccio si è accresciuto costantemente per 35 anni consecutivi, ma all'improvviso ha iniziato a sciogliersi a un ritmo drammatico. In soli tre anni sono andati perduti 2 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio.