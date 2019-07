Allerta Meteo Puglia | preoccupazione per il forte maltempo di stasera | arrivano nuovi

Meteo - è di nuovo Allerta per la costa adriatica : rischio di maltempo estremo con venti distruttivi - nubifragi - grandine e tornado : allerta Meteo – Inizia un altro weekend di forte maltempo sull’Italia, in particolare al Centro-Sud. Una profonda depressione persiste sulla metà orientale dell’Europa con un’onda breve pronunciata sui Balcani occidentali e l’Adriatico. Ad ovest, una dorsale si espande dal Nord Atlantico sull’Europa occidentale e il Mediterraneo meridionale-sudoccidentale. Una piccola ma profonda bassa pressione attraversa la Penisola Iberica. Le zone MDT/ENH ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità arancione per rischio idrogeologico nel weekend - torna l’incubo maltempo estremo dei giorni scorsi : Dopo una brevissima pausa il maltempo torna a colpire l’Italia. Il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile lancia l’Allerta per domani e dopodomani: sicuramente arriverà la pioggia, ma non è escluso che possa verificarsi ancora l’Apocalisse di maltempo di due giorni fa. “Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate e raffiche di vento“. Questo l’avviso ...

Allerta Meteo Arancione Marche e Abruzzo 13 Luglio 2019 : I Centri Funzionali decentrati di Marche ed Abruzzo hanno emesso il seguente bollettino di criticità indicante un rischio Meteo di grado Arancione per la giornata di Sabato 13 Luglio 2019. Allerta Meteo Marche 13 Luglio 2019 Per la giornata di domani, Sabato 13 Luglio 2019, è prevista una criticità Moderata (Arancione), per i settori 5-6, Ordinaria sui restanti settori. Dalle 00:00 alle 06:00 del 13 la criticità è assente. La ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per domani : nuovo forte maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani un nuovo peggioramento atmosferico interesserà la penisola, con coinvolgimento più marcato del centro-sud e delle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha emesso...

Allerta Meteo della protezione civile per il weekend - allarme per Sabato 13 Luglio al Centro/Sud : “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’approfondimento di una saccatura in area balcanica causerà, dalla giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Firenze : codice giallo per temporali forti : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un “codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e per temporali forti nelle zone Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Valdisieve, Romagna Toscana e Valdarno Superiore in corso fino alla serata di oggi 12 luglio, mentre per le aree Mugello-Valdisieve e Valdarno Superiore anche dalla mattinata di domani 13 luglio fino al pomeriggio. ...

Allerta Meteo - l’Italia si prepara a un weekend di forte maltempo : attenzione a grandine e tornado [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un altro pesante weekend di maltempo, dopo i fenomeni estremi che nei giorni scorsi hanno flagellato gran parte del Paese. Le temperature sono sensibilmente diminuite, rientrando su valori gradevoli nelle ore diurne e freschi in quelle notturne. Spiccano, tra le minime odierne, i +13°C di Aosta, i +14°C di Vicenza, L’Aquila e Avezzano, i +16°C di Udine e Cosenza, i +17°C di Lecce, ...

Nuova Allerta Meteo in Emilia-Romagna : temporali in arrivo : “A partire dalle prime ore di sabato 13 luglio, è previsto il veloce transito di un sistema perturbato sul settore centro-orientale. Sono previsti quindi temporali anche organizzati in rapido spostamento da nord a sud, più probabili su fascia costiera e mare, con associati fulminazioni, grandine e raffiche di vento. Attenuazione e successivo esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata“: la protezione civile regionale ...

Allerta Meteo Veneto : ancora temporali - Stato di Attenzione sulle Dolomiti : ancora temporali, soprattutto nell’area Dolomitica, interesseranno il Veneto tra oggi pomeriggio e la mattina di sabato. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica sul Bacino Idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno. L’Avviso ha validità fino alle ore 14.00 di sabato 13 luglio. Lo ...

Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia : rischio di grandine di grandi dimensioni e forte vento : Allerta Meteo – Ieri è stata una giornata terribile che ha portato fenomeni estremi al Centro-Sud, lasciando diverse località in ginocchio: Pescara, piegata da grandine grande come arance e da un devastante nubifragio, Milano Marittima, devastata da un tornado che ha provocato gravi danni e molte altre città dall’Emilia Romagna alla Puglia, dove il forte vento ha anche abbattuto una gru e l’operaio al lavoro sul mezzo risulta disperso. ...

Allerta Meteo - temporali esplosivi al Centro/Sud : allarme a Roma e in Puglia. Ultime ore di caldo in Sicilia - +42°C a Catania [LIVE] : Allerta Meteo – Il furioso maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia provocando gravi danni, feriti e purtroppo ieri anche una vittima nelle Marche, si sta spostando oggi (come ampiamente previsto su MeteoWeb sin dalla scorsa settimana) anche al Centro/Sud. Poco fa Pescara è stata devastata da una grandinata incredibile, che ha provocato decine di feriti, mentre la Riviera del Conero nelle Marche sta ancora contando i danni dopo ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Centro-Sud : su Puglia e Molise il “clou” degli eventi estremi con grandine enorme e tornado : Allerta Meteo – Oggi è atteso un importante outbreak di maltempo estremo con intense supercelle in grado di produrre venti distruttivi, tornado e grandine da molto grande ad enorme sull’Italia sudorientale, l’Adriatico meridionale e il sud dell’Albania. Una grande depressione sull’Europa orientale-nordorientale spingerà una depressione a onda breve sull’Italia e i Balcani con una forte corrente a getto sull’area. Nel frattempo, la bassa ...

Meteo - il maltempo si sposta al Sud : pesantissima Allerta Estofex per la Puglia - grandine enorme - venti distruttivi - tornado e bombe d’acqua : allerta Meteo – Dopo una giornata da incubo con un morto e decine di feriti a causa del maltempo che ha colpito l’Italia da Nord a Sud, anche oggi il nostro Paese sarà bersagliato da fenomeni Meteo estremi ed Estofex ha emesso i suoi avvisi. In particolare, un pesantissimo livello di allerta 3 per la Puglia, principalmente per grandine molto grande, venti distruttivi, tornado e nubifragi. Livello 2 per il Centro-Sud dell’Italia, Albania, ...

Allerta Meteo Marche : criticità “gialla” fino a mezzanotte - in corso monitoraggio : La Protezione civile regionale delle Marche sta monitorando la situazione Meteo nella regione, dove l’Allerta “gialla” è in vigore fino alla mezzanotte. L’evoluzione Meteorologica richiede un costante attenzione per seguire l’andamento dei fenomeni temporaleschi, anche a carattere intenso, come quello registrato ieri, in mare, a 30 km dalla costa, con gravi danni sul litorale. Sono pervenute oltre 500 richieste di ...