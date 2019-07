Alessia Mancini come a L’Isola dei Famosi | la sorpresa ai fan del reality

Alessia Mancini a Blogo : "In Salotto su TV8? Essere un punto di riferimento per le donne è motivo di grande soddisfazione" : Ha guidato il pubblico nella programmazione del pomeriggio di TV8 per un mese intero, accogliendolo a casa propria come ogni buon anfitrione: è Alessia Mancini, che a venticinque anni dall'esordio in tv con Non è la Rai, si è confessata a Tvblog al termine della prima stagione di In Salotto, contenitore a metà fra la telepromozione e l'annuncio del palinsesto. Lo spazio per una signorina buonasera al passo con i tempi, che si fa spettatrice, ...