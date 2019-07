Alcune creme solari non hanno il fattore di protezione che promettono? Facciamo un punto

wired

(Di sabato 13 luglio 2019) (foto: Getty Images), è bufera. Ci si perdoni la battuta: il meteo, per una volta, non c’entra niente. La metafora è invece riferita ai risultati dei test appena svolti da Altroconsumo, che ha messo alla provae sprayad alta, scoprendo che due dei sedici prodotti portati in laboratorio “non garantiscono lache dichiarano in etichetta: si tratta di due prodotti che possono esporre a rischio scottature, soprattutto perché destinati ai bambini”. In particolare, l’esame dell’associazione dei consumatori ha messo in luce che ildidi Rilastin e Isdin – questi i nomi commerciali delleincriminate – sarebbe rispettivamente pari a 20,9 e 16,5, contrariamente al valore 50+ riportato in etichetta. Ecco il nostro riassunto di quello che è appena successo e qualche indicazione sul funzionamento dellee sul reale ...

