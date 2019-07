Alcamo | padre alla guida si ribalta durante diretta Facebook | muore il figlio di 13 anni

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Una vera e propria tragedia famigliare si è consumata nella notte di venerdì nei pressi dello svincolo di, sulla A29 che collega Palermo a Mazara del Vallo. Il 34enne Fabio Provenzano, mentre viaggiava con i dueletti, si èto con la propria autovettura ferendosi gravemente e provocando la morte del più grande: Francesco, di soli 13. Gravemente ferito anche Antonino, il fratellino di 9 che, prontamente soccorso, è stato trasferito in condizioni disperate presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni, inizialmente molto gravi, avevano fatto diffondere all'interno del nosocomio la notizia del suo decesso; informazione prontamente smentita. Secondo il portavoce dell'ospedale siciliano, il bambino è ricoverato con prognosi riservata nel reparto di neuro rianimazione e le sue condizioni restano gravissime....

