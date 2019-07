Accordo Italia-Spagna | a Roma | Napoli e Firenze arrivano i poliziotti spagnoli per

meteoweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) Anche, oltre a, diventa più sicura per i turistiche sceglieranno il Bel Paese come meta per le proprie vacanze estive. Ha infatti preso il via, per il 6° anno consecutivo, il progetto ‘Turismo sicuro – Comisarias Conjuntas’ che vede in servizio agenti della Polizia di Stato e del Cuerpo Nacional de Policia. Lo scopo è quello di assistere le forze di polizia nazionali nelle ordinarie attività di controllo del territorio ed agevolare i cittadininei rapporti con le istituzioni locali e con le autorità diplomatico/consolari, analogamente a quanto avviene inin supporto ai turistini. Il programma di pattugliamento congiunto nasce sotto l’egida del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) della Direzione Centrale della Polizia Criminale diretta dal vicecapo della Polizia Vittorio Rizzi, il ...

