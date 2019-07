A proposito di Angeli e Demoni | l’indagine sui bambini allontanati dalle famiglie

leggioggi

(Di sabato 13 luglio 2019) Si parla molto in questi giorni di quanto è accaduto a Reggio Emilia in Val d’Enza ed è emerso dal: ilorosenza una valida ragione, le modalità improprie e manipolative di raccolta delle loro testimonianze, le terapie delegate ad un Centro privato di Torino, le responsabilità di coloro (psicologi, assistenti sociali, amministratori) che hanno gestito queste vicende secondo una sorta di morboso afflato salvifico in cui si sono sacrificati iche si volevano aiutare. Su queste responsabilità potrà fare lucegiudiziaria in atto della quale si dovranno attendere gli esiti. Come ha giustamente rilevato il Procuratore capo di Reggio Emilia, le indagini si occupano di fatti e non di metodologie. Sono stati però clamorosamente sollevati problemi più generali dei quali si discute da molti anni tra gli addetti ai ...