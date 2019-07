A New York spopola il kava | è il nuovo antistress dei giovani

ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2019) Vite frenetiche, ansia, stress. Ilantidoto tanto in voga tra inewesi si chiama, una bevanda che si ricava dall'omonima pianta che cresce in alcune isole del Pacifico. Non si tratta di alcol e nemmeno di una droga, ma di una bibita che ha un effetto narcotico e secondo moltiaiuta ad alleviare le fatiche della vita moderna. Le radici di questa pianta che contengono i principi attivi vengono seccate, ridotte in polvere e mescolate con acqua, il risultato è a prima vista simile al fango, ma ci si possono aggiungere succhi di frutta e aromi. Dopo averla bevuta ci si sente storditi, si annebbia la vista, ci si rilassa, c'è un effetto euforia, e a Newno ibar dove gustarla in tante varianti."Ci sono tante cose stressanti al giorno d'oggi in America - spiega Harding Stowe, manager del Brooklyn- soprattutto dall'elezione di Trump, è ...

