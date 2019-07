(Di sabato 13 luglio 2019) Soffia forte, in questi giorni, il sospetto di un patronato russo della Lega di Salvini, il primo partito d'Italia. Per non farci trovare impreparati e omaggiare subito coloro che forse diventeranno i, vediamo insieme 5italiane che abbiamo preso dal russo, a testimonianza e augurio del fatto che da un vassallaggio ci sia solo da guadagnare.