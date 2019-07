romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – L’Assemblea del Consorzio deldi, tenutasi il 10 luglio, convocata per l’approvazione del rendiconto 2018 e del bilancio di previsione per il 2019, e’ stata occasione per presentare al vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria, presidente dell’Assemblea, l’esito dei lavori straordinari eseguiti per il restauro deldi attracco della motonavepresso il Comune di. I lavori sono stati realizzati con un contributo straordinario concesso dalla Citta’ metropolitana di 100 mila euro. “Si tratta di un intervento importante e concreto per il rilancio del turismo dell’area- scrive Teresa Maria, vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma Capitale- Ildie l’intera zona dei Comuni limitrofi e’ un sistema turistico ...

romadailynews : Zotta: restaurato pontile #lago #Bracciano, ritorna tour #Sabazia: #Roma – L’Assemblea del… -