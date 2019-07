Wimbledon | tutti in piedi per sua maestà Federer! Nadal si inchina al termine di una

Wimbledon – Toni Nadal sicuro : “Rafa può battere Federer in semifinale. Questa edizione decisiva per tutti” : Lo zio Toni è sicuro, Rafa Nadal può battere Roger Federer nella semifinale di Wimbledon: l’ex allenatore del tennista maiorchino sottolinea il grande stato di forma del nipote Fedal, atto numero 40. Nel pomeriggio di quest’oggi andrà in scena, per la quarantesima volta nelle loro straordinarie carriere, Rafa Nadal contro Roger Federer. Non è mai una partita come le altre, specialmente se oltre la rivalità, ci si gioca anche ...

Wimbledon 2019 : lo spettacolo del lunedì degli ottavi di finale. C’è Federer-Berrettini - tutti i migliori in campo insieme : Il lunedì della seconda settimana a Wimbledon è un giorno speciale, perchè è quello dedicato agli ottavi di finale del torneo ed in campo nella stessa giornata ci sono tutti i migliori. Nel tabellone maschile i “Big Three” hanno rispettato ampiamente i pronostici, mentre tra le donne non sono mancate le eliminazioni eccellenti, ma c’è una grande incredibile sorpresa. Il racconto di quello che sarà in questo lunedì parte dagli ...

Wimbledon 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (sabato 6 luglio) : programma - orari e tv : Sesta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, sabato 6 luglio, si completa il terzo turno di Wimbledon, prima della tradizionale domenica di riposo. Sui campi in erba più famosi del mondo cercheranno l’accesso agli ottavi ed alla seconda settimana di sfide Fabio Fognini, opposto allo statunitense Tennys Sandgren, e Matteo Berrettini, che se la vedrà con l’argentino Diego Schwartzman. I due incontri degli ...

Wimbledon 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (venerdì 5 luglio) : programma - orari e tv : Thomas Fabbiano a caccia di un sogno. Il tennista pugliese cerca di conquistare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un torneo dello Slam. Sull’erba di Wimbledon finora il nativo di San Giorgio Ionico è stato strepitoso con le vittorie su Stefanos Tsitsipas ed Ivo Karlovic e cercherà di ripetersi anche contro lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 37 del mondo, che si è aggiudicato in tre set l’unico precedente con ...

Wimbledon 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (giovedì 4 luglio) : programma - orari e tv : Nel quarto giorno del torneo di Wimbledon sono due gli italiani che andranno a giocarsi le loro possibilità di accedere al terzo turno. Da una parte, Fabio Fognini attende la sfida contro l’ungherese Marton Fucsovics, che ha già affrontato in due ravvicinate occasioni nel finale di 2018 a Pechino e a Vienna. Il bilancio è di 1-1, con l’ungherese che per la prima volta ha esordito vincendo ai Championships (la sua vittima ha avuto il ...

Wimbledon 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (mercoledì 3 luglio) : programma - orari e tv : Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno a Wimbledon 2019. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e parte probabilmente favorito per la sua maggior attitudine all’erba rispetto all’avversario. Dopo la straordinaria impresa contro Stefanos Tsitsipas, Fabbiano ne cerca un’altra ...

Wimbledon 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (martedì 2 luglio) : programma - orari e tv : Nella seconda giornata del torneo di Wimbledon 2019 cinque italiani saranno protagonisti nei primi turni dei singolari, quattro in quello maschile e una in quello femminile. Salvatore Caruso farà il suo esordio a Wimbledon nel secondo incontro programmato sul campo numero 4, opposto al francese Gilles Simon, che quest’anno ha già battuto al Roland Garros addirittura per 6-1 6-2 6-4 ma che nel 2018 fece uno dei suoi migliori Wimbledon spingendosi ...