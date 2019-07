Wimbledon 2019 | l’eterna sfida tra il mago Federer e il guerriero Nadal Sarà spettacolo

LIVE Nadal-Federer - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il 40° capitolo della sfida infinita che vale la finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Nadal-Sugita – Nadal-Kyrgios – Nadal-Tsonga – Nadal-Sousa – Nadal-Querrey – Federer-Harris – Federer-Clarke – Federer-Pouille – Federer-Berrettini – Federer-Nishikori Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Roger Federer, valido per la semifinale della parte bassa del tabellone di Wimbledon. E’ la ...

Wimbledon 2019 : Federer e Nadal - quaranta d’erba. Djokovic favorito - ma Bautista Agut non è semplice : Le semifinali maschili di Wimbledon nascono inevitabilmente sotto una buona stella, almeno per l’esito del torneo secondo molteplici speranze: almeno uno dei tre grandi nomi al via sarà presente all’ultimo atto. Il programma inizia con Novak Djokovic che si trova di fronte Roberto Bautista Agut. Il serbo conduce 7-3 nei precedenti contro lo spagnolo, che però si è preso il lusso di batterlo sia a Doha che a Miami negli ultimi due ...

Nadal-Federer - Semifinale Wimbledon 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : E’ la Semifinale più attesa, la sfida che tutto il mondo del tennis aspettava con grande ansia dopo il sorteggio del tabellone maschile. Rafael Nadal contro Roger Federer, il 40esimo capitolo di una rivalità che ha segnato la storia del tennis mondiale. Ancora una volta contro, dopo quelle indimenticabili tre finali giocate ai Championships. Lo spagnolo ha sconfitto nei quarti l’americano Sam Querrey, mentre lo svizzero ha ...

Djokovic-Bautista Agut - Semifinale Wimbledon 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia il venerdì dedicato alle semifinali di Wimbledon, e lo fa con la sfida certamente meno attesa per una metà: se Novak Djokovic era ampiamente pronosticato a questo punto del torneo, lo stesso non si può dire di Roberto Bautista Agut. Il serbo è arrivato fino al penultimo atto cedendo un unico set, quello del terzo turno contro il polacco Hubert Hurkacz; per il resto sono arrivate tutte vittorie in tre parziali. Discorso simile per il ...

LIVE Nadal-Federer - Wimbledon 2019 in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Undicesima giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, venerdì 12 luglio, si giocano le semifinali del tabellone maschile di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo quattro tra i migliori tennisti del circuito mondiale cercano l’accesso alla finalissima di domenica. La seconda semifinale odierna metterà di fronte l’iberico Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer: si tratta del confronto numero 40 tra ...

Wimbledon 2019 - semifinali Djokovic-Bautista Agut e Nadal-Federer : orari e programma di oggi. Palinsesto tv e streaming : L’undicesima giornata del torneo di Wimbledon 2019 è dedicata, per quanto riguarda i singolari, alla disputa delle due semifinali di quello maschile, entrambe sul Campo Centrale di Church Road. Nel primo match saranno di fronte il serbo numero 1 del mondo e campione uscente Novak Djokovic e la sorpresa del torneo, lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Djokovic è il netto favorito di questa sfida: disputerà la sua trentaseiesima semifinale in uno ...

DIRETTA Wimbledon 2019/ Streaming video : in semifinale sarà Nadal-Federer! : DIRETTA WIMBLEDON 2019: info Streaming video e tv delle partite, valide per il tabellone dei quarti di finale maschili, oggi mercoledi 10 luglio 2019.

Wimbledon 2019 : tra Serena Williams ed il record di Slam c’è solo Simona Halep : Poco più di due ore e dieci minuti, tanto quanto sono durate insieme le due semifinali femminili di Wimbledon. Prima Simona Halep ha sconfitto nettamente Elina Svitolina, poi Serena Williams ha dominato contro Barbora Strycova. Due partite praticamente mai in discussione ed una finale di sabato che promette sicuramente scintille. Serena Williams ha fatto undici, come le finali raggiunte sull’erba londinese, ma il numero nella testa ...

Serena Williams-Halep - la finale femminile a Wimbledon 2019 : Serena Williams contro Simona Halep: sarà questa la finale femminile di Wimbledon 2019, in programma sabato sui campi in erba londinesi

Wimbledon 2019 : Serena Williams devastante - Barbora Strýcová travolta e finale conquistata : Serena Williams c’è e lo dice piuttosto chiaramente. Nella seconda semifinale di Wimbledon l’americana (n.10 del mondo) strapazza letteralmente sul Centrale la ceca Barbora Strýcová (n.54 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-2 in 1 ora e 1 minuti di partita. Una prestazione super convincente della sette volte vincitrice dei Championships che così ottiene l’undicesima finale in carriera in questo Slam, mettendo nel mirino ...

Finale Wimbledon 2019 - Serena Williams-Simona Halep : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Simona Halep e Serena Williams si affronteranno nella Finale di Wimbledon 2019 che andrà in scena sabato 13 luglio. La statunitense ha liquidato la ceca Strycova in semiFinale, la rumena si è sbarazzata dell’ucraina Svitolina e così le due grandi stelle si fronteggeranno sul Campo Centrale con l’obiettivo di alzare al cielo il terzo Slam della stagione. Serena Williams va a caccia del 24esimo Slam della carriera per agguantare il ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 6-2 - dominio dell’americana e 11esima finale conquistata a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. 17.03 Serena Williams schianta 6-1 6-2 Barbora Strycova in meno di un’ora e 11esima finale di Wimbledon conquistata! L’americana sabato inseguirà l’ottavo successo londinese e il 24esimo Slam al pari di Margaret Court. Contro, ci sarà l’esordiente Simona Halep che finalmente ha conquistato anche un ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 6-2 - dominio dell’americana e 11esima finale conquistata a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Serena WILLIAMS SCHIANTA STRYCOVA E CONQUISTA LA 11esima finale WILLIAMS! 40-30 Match point di Williams che mette alle corde la povera Strycova. 30-30 Ace centrale di Williams. 15-30 Strycova attacca sulla seconda di Williams e attacca la rete: passante fuori di molto. 15-15 Suona la carica Serena con il servizio. 0-15 Grande difesa di Strycova, sulle ginocchia, dopo le due diagonali ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 3-2 - break della statunitense e secondo set in bilico per la ceca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio della Stycova fuori di poco: brava Serena a fermare il gioco. 3-2 break WILLIAMS! Quinto gioco fatale per la Strycova: sarà la stessa trama del primo set? 30-40 Doppio fallo della ceca e prima palla break del set. 30-30 Risposta perfetta con il diritto della Williams. 30-15 Strycova con solidità riesce a portare a casa il punto con il diritto. 0-15 Williams sale in cattedra con ...