Wiko | ecco dove nascono gli smartphone low cost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Marsiglia – Tante le contraddizioni di una città affascinante come Marsiglia. A fianco dei lussuosi yatch ormeggiati nel porto e ai palazzi di Le Corbusier, ci sono quartierisi lotta per arrivare a fine mese, il tutto in odore di Côte d’Azur. Proprio qui a pochi passi dal mare, si trova il quartier generale di, fondata nel 2011 da Laurent Dahan, dal 2017 parte della holding cinese Tinno e al momento presente in 30 paesi, con circa 200 lavoratori nella sede francese, 5.000 nel mondo e due siti di produzione. L’azienda europea ha avuto l’intuizione di aggiungere design e confezionamento europei al made in China dominante nella telefonia e prova a modo suo a contraddire e sfidare i colossi asiatici e americani della telefonia.nasce la tecnologia Gli uffici sono accoglienti e non convenzionali, probabilmente grazie anche al fatto che l’età media di chi ...

