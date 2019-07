Welcome Home | trama | cast e curiosità del film al cinema

«Welcome Home» - uscita Italia del thriller sexy con Emily Ratajkowski : Sette mesi dopo il debutto statunitense, arriva giovedì 11 luglio Welcome Home, thriller erotico con Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio. Pur essendo un prodotto interamente statunitense, il film è stato girato in Italia, per la precisione a Todi e nella campagna umbra; a dirigere la pellicola è George Ratcliff, che nel 2007 aveva catturato l’attenzione di pubblico e di critica con Joshua, un thriller ...

«Welcome Home» - il film con Aaron Paul - Emily Ratajkowski e Riccardo Scamarcio : Welcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo ...

Cinema : esce l'11 luglio 'Welcome Home' thriller sensuale di Ratliff : l'11 di luglio esce nelle sale italiane 'Welcome Home', film prodotto dalla casa americana Voltage Pictures e diretto dal registra George Ratliff, thriller della durata di un'ora e mezza. I protagonisti del film sono Emily Raiajkowski modella e attrice statunitense, Aaron Paul, già protagonista della serie tv 'Breaking Bad' e Riccardo Scamarcio, noto attore e produttore italiano, mentre la sceneggiatura è di David Levinson, noto anche per aver ...