Web tax varata dalla Francia | ira Usa Trump minaccia dazi su vini | moda e auto

Web tax Francia 2019 : approvata tassa sui giganti tecnologici : Web Tax Francia 2019 : approvata tassa sui giganti tecnologici Una tassa di circa il 3% sui profitti registrati in Francia delle grandi aziende tecnologiche. È quanto approvato nella giornata di giovedì dal Senato di Parigi, dopo il passaggio affermativo all’Assemblea Nazionale della scorsa settimana. Il provvedimento del governo Macron è intenzionato a contrastare una delle più importanti controversie intorno al modello economico dei ...

Web tax - Francia vara tassa sui ricavi dei gruppi del web e gli Usa aprono indagine. In Italia manca il decreto attuativo : Il Parlamento francese ha dato via libera definitivo all’introduzione di una digital tax sui grandi gruppi del web. La tassa del 3% sul fatturato si applicherà alle aziende che forniscono servizi ai consumatori francesi, tra cui Google, Amazon, Facebook e Apple, ma anche Meetic, Airbnb, Instagram. Parigi si aspetta di incassare 400 milioni di euro nel 2019 e 650 milioni nel 2020. L’amministrazione Trump ha definito quella che in Francia è nota ...